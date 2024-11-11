17-летняя Кай Трамп показала, как проводит время со своим дедушкой Дональдом и Илоном Маском (фото)

У 78-летнего Дональда Трампа пятеро детей и десять внуков. Более того, новоизбранный президент США вскоре станет дедушкой в 11-й раз — его дочь Тиффани беременна первенцем.

Семья Дональда Трампа недавно отпраздновала его победу на выборах президента США 2024 года. Политик, как заботливый дедушка, после победы уделил время своим внучкам, сыграв с ними в гольф. Соответствующими снимками 11 ноября поделилась Кай Трамп в Х.

Семейная встреча состоялась на одном из полей для гольфа в имении Трампа. Кай показала своим подписчикам, как проходят ее выходные. "Воскресенье с дедушкой", — подписала она один из снимков, на котором девушка сияет рядом со своим дедушкой Дональдом.

Одетый в белоснежную футболку-поло и соответствующую кепку с надписью "Сделаем Америку снова великой", избранный президент США с удовольствием позировал со своими наследницами — 17-летней Кай 10-летней Хлои. Сестры были одетые как положено для игры — в юбки для гольфа, кепки и белые кроссовки.

Кай также поделилась фотографией с миллиардером Илоном Маском и его четырехлетним сыном. Генеральный директор Tesla был одет в официальный в черный костюм и держал маленького X Æ A-12 за руку. Кай шутливо подписала фотографию так: "Илон достигает статуса дяди", видимо, намекая на то, что Маск, который поддерживал Дональда Трампа во время предвыборной кампании, стал частым гостем в его доме.

Известно, что у 78-летнего Дональда Трампа пятеро детей и десять внуков. Кроме того, 10 октября стало известно, что Дональд Трамп станет дедушкой в 11-й раз — его дочь Тиффани беременна первенцем.

Ранее, 18 октября, Дональд Трамп рассказал о личной жизни младшего сына Бэррона.