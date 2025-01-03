Життя на дні: колишня дружина відомого актора почала новий рік із риття в сміттєвому баку

Після розлучення з Джеремі Джексоном колись успішна модель розгубила колишню красу, оселилася на вулиці і має проблеми з ментальним здоров'ям.

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41-річну Лоні Віллісон, колишню модель і екс-дружину актора Джеремі Джексона, помітили за тим, як вона рилася в сміттєвому баку в новорічні свята, пише Daily Mail. Жінка, котра вже не перший рік живе на вулицях Лос-Анджелеса, дістала звідти різдвяну ялинку, поклала її на візок і вирушила у своїх справах.

На ній була довга сукня в кольорах, леопардові чоботи і чорна бейсболка.

Лоні, яка раніше знімалася для глянцю, наприклад, для Glam Fit, Flavour і Iron Man, і вела життя світської левиці, змінилася до невпізнання. Вона схудла, втратила свіжий вигляд і перетворилася на виснажену і брудну жінку, яка харчується тим, що знайде в смітнику, і ходить вулицями, тягаючи за собою візок зі своїми речами.

Трагічне падіння Лоні сталося після того, як вона звинуватила свого колишнього чоловіка Джеремі у всіх проблемах в її житті. Пара розлучилася 2014 року, проживши в шлюбі менше двох років.

Після розлучення з'ясувалося, що її будинок і всі коштовності вже давно закладені, і Віллісон залишилася без нічого. У проблемах у своєму житті Лоні звинувачувала колишнього чоловіка.

На тлі стресу в неї почалися проблеми з психікою. Лоні почала говорити, що хтось посилає в її тіло електричні струми, які можна вилікувати, тільки прийнявши кристалічний метамфетамін. За її словами, їй неможливо жити в жодному приміщенні, бо там її вражає електрика.

У 2016 році у неї стався нервовий зрив. Дівчина впала в депресію і вирушила лікуватися в медичний центр, звідки втекла. Кілька років її ніхто не бачив, і тільки у 2020-му Лоні була помічена на вулицях. Вона стала бездомною, перестала митися, мотивуючи це тим, що боїться зґвалтування, і обрізала своє довге світле волосся.

Життя не пощадило колись красиву і відому дівчину

Джеремі довгий час зберігав мовчання з приводу своїх стосунків із Лоні.

"Втратити її було як померти комусь, і я намагався повернути її, але не зміг. Жінка, в яку я був закоханий, пішла. І ким би вона не була зараз у ментальному плані, вона вже не та, кого я знав", — сказав він у жовтні минулого року.

Джексон зізнався, що йому знадобилося два роки, щоб подолати горе від втрати "кохання всього мого життя", якому він відчайдушно намагався допомогти, коли воно скочувалося в психічне захворювання і залежність.

Лоні Віллісон давно живе на вулицях

Раніше Фокус писав, що колишня модель облаштувала будинок у шкільному автобусі.