Жизнь на дне: бывшая жена известного актера начала новый год с рытья в мусорном баке

После развода с Джереми Джексоном некогда успешная модель растеряла былую красоту, поселилась на улице и испытывает проблемы с ментальным здоровьем.

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41-летняя Лони Уиллисон, бывшая модель и экс-супруга актера Джереми Джексона, была замечена роющейся в мусорном баке в новогодние праздники, пишет Daily Mail. Женщина, которая уже не первый год живет на улицах Лос-Анджелеса, достала оттуда рождественскую елку, положила ее на тележку и отправилась по своим делам.

На ней было длинное платье в цветах, леопардовые сапоги и черная бейсболка.

Лони, которая раньше снималась для глянца, например, для Glam Fit, Flavour и Iron Man, и вела жизнь светской львицы, изменилась до неузнаваемости. Она похудела, потеряла свежий вид и превратилась в изможденную и грязную женщину, которая питается тем, что найдет в мусорке, и ходит по улицам, таская за собой тележку со своими вещами.

Трагическое падение Лони произошло после того, как она обвинила своего бывшего мужа Джереми во всех проблемах в ее жизни. Пара рассталась в 2014 году, прожив в браке менее двух лет.

После развода выяснилось, что ее дом и все драгоценности уже давно заложены, и Уиллисон осталась без ничего. В проблемах в своей жизни Лони обвиняла бывшего мужа.

На фоне стресса у нее начались проблемы с психикой. Лони начала говорить, что кто-то посылает в ее тело электрические токи, которые можно вылечить, только приняв кристаллический метамфетамин. По ее словам, ей невозможно жить ни в каком помещении, потому что там ее поражает электричество.

В 2016 году у нее случился нервный срыв. Девушка впала в депрессию и отправилась лечиться в медицинский центр, откуда сбежала. Несколько лет ее никто не видел, и только в 2020-м Лони была замечена на улицах. Она стала бездомной, перестала мыться, мотивируя это тем, что боится изнасилования, и обрезала свои длинные светлые волосы.

Жизнь не пощадила некогда красивую и известную девушку

Джереми долгое время хранил молчание по поводу своих отношений с Лони.

"Потерять ее было как умереть кому-то, и я пытался вернуть ее, но не смог. Женщина, в которую я был влюблен, ушла. И кем бы она ни была сейчас в ментальном плане, она уже не та, кого я знал", – сказал он в октябре прошлого года.

Джексон признался, что ему потребовалось два года, чтобы преодолеть горе от потери "любви всей моей жизни", которой он отчаянно пытался помочь, когда она скатывалась в психическое заболевание и зависимость.

Лони Уиллисон давно живет на улицах

Ранее Фокус писал, что бывшая модель обустроила дом в школьном автобусе.