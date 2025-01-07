Судмедексперти назвали причину смерті 47-річного режисера Джеффа Баени

Тіло режисера знайшла помічниця. Вона одразу ж викликала рятувальників, які констатували смерть Баени.

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Американський режисер Джефф Баена, якого знайшли мертвим 3 січня в будинку в Лос-Анджелесі, покінчив життя самогубством, і цю інформацію офіційно підтвердило Управління судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, повідомляє USA Today. Цю ж причину тепер вказано у свідоцтві про смерть зірки.

За уточненими даними, тіло Джеффа знайшла помічниця. Він повісився в сімейному будинку в Лос-Фелісі, який разом зі своєю дружиною Баена купив у 2022 році. Рятувальники прибули на виклик о 10:25 ранку, але констатували смерть власника будинку.

Вдова режисера Обрі Плаза попросила шанувальників із розумінням поставитися до трагедії і дати родині час для скорботи.

Баена був відомий як режисер фільмів "Маленький годинник" і "Наїзниця", а також як співавтор сценарію фільму Девіда О. Рассела "Зломщики сердець". Його останньою картиною стала "Обертай мене" 2022 року, в якому знімалися Обрі Плаза і Елісон Брі. Плаза також знялася у фільмах "Якщо твоя дівчина — зомбі" і "Маленький годинник".

Баена і Плаза були одружені з 2021 року, а до цього вони зустрічалися 10 років. Акторка розповідала Еллен Дедженерес 2021 року, що вони з Баеною "одного вечора трохи занудьгували" і одружилися через сайт для "шлюбів за годину" під час карантину через COVID-19.

Раніше Фокус писав, що латвійський баскетболіст Яніс Тімма, колишній чоловік співачки Анни Сєдокової, наклав на себе руки, повісившись у хостелі.