Судмедэксперты назвали причину смерти 47-летнего режиссера Джеффа Баэны

Тело режиссера нашла помощница. Она сразу же вызвала спасателей, которые констатировали смерть Баэны.

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Американский режиссер Джефф Баэна, которого нашли мертвым 3 января в доме в Лос-Анджелесе, покончил жизнь самоубийством, и эту информацию официально подтвердило Управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, сообщает USA Today. Эта же причина теперь указана в свидетельстве о смерти звезды.

По уточненным данным, тело Джеффа нашла помощница. Он повесился в семейном доме в Лос-Фелисе, который вместе со своей женой Баэна купил в 2022 году. Спасатели прибыли на вызов в 10:25 утра, но констатировали смерть владельца дома.

Вдова режиссера Обри Плаза попросила поклонников с пониманием отнестись к трагедии и дать семье время для скорби.

Баэна был известен как режиссер фильмов "Маленькие часы" и "Наездница", а также как соавтор сценария фильма Дэвида О. Рассела "Взломщики сердец". Его последней картиной стала "Вращай меня" 2022 года, в котором снимались Обри Плаза и Элисон Бри. Плаза также снялась в фильмах "Если твоя девушка – зомби" и "Маленькие часы".

Баэна и Плаза были женаты с 2021 года, а до этого они встречались 10 лет. Актриса рассказывала Эллен Дедженерес в 2021 году, что они с Баеной "однажды вечером немного заскучали" и поженились через сайт для "браков за час" во время карантина из-за COVID-19.

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