Через пожежу у Лос-Анджелесі загинув 32-річний актор: деталі (фото)

Актору було 32 роки. З дитинства він боровся за можливість ходити та бачити, адже народився з ДЦП.

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Через масштабну лісову пожежу загинув австралійський актор Рорі Каллум Сайкс. Про це повідомила його мама Шеллі Сайкс у Х.

Як відомо, Рорі Каллум народився з церебральним паралічем.

Мама актора розповіла, що її син загинув 8 січня 2025 у власному будинку внаслідок масштабної лісової пожежі. Він благав маму залишити його в маєтку та рятувати своє життя.

"З великим сумом повідомляю про смерть мого прекрасного сина Рорі Сайкса у жахливій пожежі в Малібу. Моє серце розбите. Він сказав: "Мамо, покинь мене", і жодна мама не може залишити свою дитину. У мене зламана рука, я не могла його підняти, я не могла його поворухнути", — розповіла Шеллі Сайкс.

За словами мами актора, вона не змогла загасити пожежу, оскільки було перекрите водопостачання.

Шеллі Сайкс повідомила про смерть сина

Хто такий Рорі Каллум Сайкс

Актор народився 29 липня 1992 року незрячим з церебральним паралічем. Рорі Каллум пережив низку операцій та проходив терапію, щоб мати змогу бачити та ходити.

Син Шеллі Сайкс у юному віці знявся в шоу Kiddy Kapers, а згодом став стримером відеоігор.

За словами мами актора, він був дуже цілеспрямованою людиною, тому, незважаючи на біль, навіть подорожував з нею.

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