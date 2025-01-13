Через пожежу у Лос-Анджелесі загинув 32-річний актор: деталі (фото)
Актору було 32 роки. З дитинства він боровся за можливість ходити та бачити, адже народився з ДЦП.
Через масштабну лісову пожежу загинув австралійський актор Рорі Каллум Сайкс. Про це повідомила його мама Шеллі Сайкс у Х.
Як відомо, Рорі Каллум народився з церебральним паралічем.
Мама актора розповіла, що її син загинув 8 січня 2025 у власному будинку внаслідок масштабної лісової пожежі. Він благав маму залишити його в маєтку та рятувати своє життя.
"З великим сумом повідомляю про смерть мого прекрасного сина Рорі Сайкса у жахливій пожежі в Малібу. Моє серце розбите. Він сказав: "Мамо, покинь мене", і жодна мама не може залишити свою дитину. У мене зламана рука, я не могла його підняти, я не могла його поворухнути", — розповіла Шеллі Сайкс.
За словами мами актора, вона не змогла загасити пожежу, оскільки було перекрите водопостачання.
Хто такий Рорі Каллум Сайкс
Актор народився 29 липня 1992 року незрячим з церебральним паралічем. Рорі Каллум пережив низку операцій та проходив терапію, щоб мати змогу бачити та ходити.
Син Шеллі Сайкс у юному віці знявся в шоу Kiddy Kapers, а згодом став стримером відеоігор.
За словами мами актора, він був дуже цілеспрямованою людиною, тому, незважаючи на біль, навіть подорожував з нею.
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