Из-за пожара в Лос-Анджелесе погиб 32-летний актер: детали (фото)

Актеру было 32 года. С детства он боролся за возможность ходить и видеть, ведь родился с ДЦП.

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Из-за масштабного лесного пожара погиб австралийский актер Рори Каллум Сайкс. Об этом сообщила его мама Шелли Сайкс в Х.

Как известно, Рори Каллум родился с церебральным параличом.

Мама актера рассказала, что ее сын погиб 8 января 2025 года в собственном доме в результате масштабного лесного пожара. Он умолял маму оставить его в поместье и спасать свою жизнь.

"С прискорбием сообщаю о смерти моего прекрасного сына Рори Сайкса в ужасном пожаре в Малибу. Мое сердце разбито. Он сказал: "Мама, оставь меня", и ни одна мама не может оставить своего ребенка. У меня сломана рука, я не могла его поднять, я не могла его пошевелить", — рассказала Шелли Сайкс.

По словам мамы актера, она не смогла потушить пожар, поскольку было перекрыто водоснабжение.

Шелли Сайкс сообщила о смерти сына

Кто такой Рори Каллум Сайкс

Актер родился 29 июля 1992 года незрячим с церебральным параличом. Рори Каллум пережил ряд операций и проходил терапию, чтобы иметь возможность видеть и ходить.

Сын Шелли Сайкс в юном возрасте снялся в шоу Kiddy Kapers, а впоследствии стал стримером видеоигр.

По словам мамы актера, он был очень целеустремленным человеком, поэтому, несмотря на боль, даже путешествовал с ней.

Напомним, Дженнифер Гарнер сообщила о смерти подруги из-за пожара в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома разрушил пожар.