"Моя любове": Карла Бруні привітала Ніколя Саркозі з ювілеєм (фото)

Карла Бруні та Ніколя Саркозі одружені з 2008 року. Від їхнього союзу підростає 13-річна донька Джулія.

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57-річна французька співачка та модель Карла Бруні привітала з ювілеєм свого чоловіка, колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Архівні фото з коханим експерша леді показала в Instagram з понад 1 млн підписників.

"З днем народження тебе, моя любове. Час на твоєму боці", — написала Бруні.

Французькому політику напередодні виповнилося 70 років.

На першому знімку Бруні сиділа поруч з чоловіком на лавці, на іншому — обіймала його та широко посміхалася. На третьому кадрі Карла також притулилася до іменинника.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі

Зазначимо, що Саркозі та Бруні одружилися у 2008 році після розлучення колишнього президента із Сесілією Сіґанер-Альбеніс.

У грудні 2007 року ЗМІ оприлюднили фотографії майбутньої першої леді Франції в компанії щойно розлученого Саркозі. Пара провела разом різдвяну відпустку в Єгипті та Йорданії. Згодом вони офіційно одружилися в Єлисейському палаці.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі Фото: Getty Images

Подружжя стало батьками доньки Джулії, якій наразі 13 років. Також у Бруні та Саркозі є діти від попередніх союзів.

Нагадаємо, Карла Бруні привітала Саркозі з річницею знайомства.

Також Фокус писав про доньку Карли Бруні та Ніколя Саркозі.