"Моя любовь": Карла Бруни поздравила Николя Саркози с юбилеем (фото)

Карла Бруни и Николя Саркози женаты с 2008 года. От их союза подрастает 13-летняя дочь Джулия.

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57-летняя французская певица и модель Карла Бруни поздравила с юбилеем своего мужа, бывшего президента Франции Николя Саркози. Архивные фото с возлюбленным экс-первая леди показала в Instagram с более 1 млн подписчиков.

"С днем рождения тебя, моя любовь. Время на твоей стороне", — написала Бруни.

Французскому политику накануне исполнилось 70 лет.

На первом снимке Бруни сидела рядом с мужем на скамейке, на другом — обнимала его и широко улыбалась. На третьем кадре Карла также прижалась к имениннику.

Карла Бруни и Николя Саркози

Отметим, что Саркози и Бруни поженились в 2008 году после развода бывшего президента с Сесилией Сиганер-Альбенис.

В декабре 2007 года СМИ обнародовали фотографии будущей первой леди Франции в компании только что разведенного Саркози. Пара провела вместе рождественский отпуск в Египте и Иордании. Впоследствии они официально поженились в Елисейском дворце.

Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Getty Images

Супруги стали родителями дочери Джулии, которой сейчас 13 лет. Также у Бруни и Саркози есть дети от предыдущих союзов.

Напомним, Карла Бруни поздравила Саркози с годовщиной знакомства.

Также Фокус писал о дочери Карлы Бруни и Николя Саркози.