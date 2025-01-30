Відому італійську блогерку можуть увʼязнити на пʼять років: що сталося

У грудні 2023 року Кʼяру Ферраньї оштрафували на понад мільйон євро. Тепер вона постане перед судом.

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37-річну популярну італійську блогерку Кʼяру Ферраньї можуть увʼязнити на пʼять років. Про це пише Daily Mail.

Зірку соцмереж та бізнесвумен підозрюють у шахрайстві. Вона продавала лімітований святковий випуск різдвяний тортів пандоро та начебто обманула своїх клієнтів.

Ще в грудні 2023 року італійська організація з нагляду за конкуренцією AGCM оштрафувала Ферраньї на суму понад мільйон євро. Розслідування показало, що люди купували пандоро від блогерки та думали, що роблять свій благодійний внесок для дитячої лікарні. Втім, це виявилося оманою.

Пандоро — альтернатива відомому кексу панетоне. Солодощі Кʼяри Ферраньї продавалися за 9 євро, що більш ніж удвічі перевищувало їхню звичайну вартість у виробника десертів.

AGCM також оштрафував виробника тортів Balocco на 420 000 євро. За даними розслідування, виробник здійснив одноразовий платіж лікарні в розмірі 50 000 євро за кілька місяців до запуску бренду Pandoro Pink Christmas, тому продажі тортів не вплинули на благодійні пожертвування.

Кʼяра Ферраньї

Тим часом споживачі думали, що вони допомогли придбати новий апарат для терапевтичного лікування важкохворих дітей.

Кʼяра Ферраньї начебто не здійснювала жодних особистих платежів медичному закладу, тоді як її компанії отримали мільйон євро від Balocco.

На бізнесвумен чекає судовий розгляд. Її можуть засудити до пʼяти років. Перше засідання заплановане на 23 вересня 2025.

Кʼяра Ферраньї

Сама Кʼяра обвинувачення заперечує.

"Я обрала мовчання в ці місяці, щоб спробувати захистити себе та свою родину", — написала вона в сторіс Instagram.

Блогерка зазначила, що зробить усе, що в її силах, щоб довести свою невинність.

Нагадаємо, Кʼяра Ферраньї стала мамою у 2021 році.

Раніше Фокус писав про стильний образ Кʼяри Ферраньї зі світлою шубою.