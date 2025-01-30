Известную итальянскую блогершу могут посадить на пять лет: что произошло

В декабре 2023 года Кьяру Ферраньи оштрафовали на более чем миллион евро. Теперь она предстанет перед судом.

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37-летнюю популярную итальянскую блогершу Кьяру Ферраньи могут посадить в тюрьму на пять лет. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду соцсетей и бизнесвумен подозревают в мошенничестве. Она продавала лимитированный праздничный выпуск рождественский тортов пандоро и якобы обманула своих клиентов.

Еще в декабре 2023 года итальянская организация по надзору за конкуренцией AGCM оштрафовала Ферраньи на сумму более миллиона евро. Расследование показало, что люди покупали пандоро от блогера и думали, что делают свой благотворительный взнос для детской больницы. Впрочем, это оказалось обманом.

Пандоро — альтернатива известному кексу панетоне. Сладости Кьяры Ферраньи продавались за 9 евро, что более чем вдвое превышало их обычную стоимость у производителя десертов.

AGCM также оштрафовал производителя тортов Balocco на 420 000 евро. По данным расследования, производитель осуществил единовременный платеж больнице в размере 50 000 евро за несколько месяцев до запуска бренда Pandoro Pink Christmas, поэтому продажи тортов не повлияли на благотворительные пожертвования.

Кьяра Ферраньи

Между тем потребители думали, что они помогли приобрести новый аппарат для терапевтического лечения тяжелобольных детей.

Кьяра Ферраньи якобы не осуществляла никаких личных платежей медицинскому учреждению, тогда как ее компании получили миллион евро от Balocco.

Бизнесвумен ждет судебное разбирательство. Ее могут приговорить к пяти годам. Первое заседание запланировано на 23 сентября 2025 года.

Кьяра Ферраньи

Сама Кьяра обвинения отрицает.

"Я выбрала молчание в эти месяцы, чтобы попытаться защитить себя и свою семью", — написала она в сторис Instagram.

Блогер отметила, что сделает все, что в ее силах, чтобы доказать свою невиновность.

Напомним, Кьяра Ферраньи стала мамой в 2021 году.

Ранее Фокус писал о стильном образе Кьяры Ферраньи со светлой шубой.