Скандальний Пі Дідді потрапив з вʼязниці до лікарні: деталі

Транспортування репера здійснювали після настання темряви, щоб бути непомітними. Комбс не залишався на ніч у лікарні й повернувся до камери за кілька годин.

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Шон "Дідді" Комбс, який очікує суду за ґратами, напередодні був доставлений із бруклінської в’язниці до сусідньої лікарні. Про це пише New York Post.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що 55-річний скандальний музичний магнат був перевезений із центру ув’язнення Метрополітен до лікарні Брукліна близько 10 вечора наприкінці січня 2025.

А інсайдер розповів Page Six, що транспортування здійснювали після настання темряви, щоб бути непомітними, оскільки вони не хотіли привертати увагу інших ув’язнених або працівників в’язниці.

За даними джерел, Пі Дідді пішов на МРТ, яка показує детальні зображення майже всіх внутрішніх структур людського тіла, включаючи органи, кістки, м’язи та кровоносні судини. Продюсера начебто почало турбувати коліно, тому він вирішив перевірити його.

Шон Комбс не залишався на ніч у лікарні й повернувся до камери за кілька годин.

Шон Комбс Фото: Getty Images

Окреме джерело припустило, що музикант був залучений у бійку або пережив іншу надзвичайну ситуацію.

Тим часом представник Бюро пенітенціарних установ сказав: "З міркувань конфіденційності та безпеки ми не коментуємо умови ув’язнення будь-кого, хто перебуває під вартою, включаючи медичний статус або медичні поїздки".

У Шона Комбса давно проблеми з колінами. У 2020 році він переніс четверту операцію за два роки.

У чому звинувачують Шона Комбса (Пі Дідді)

Пі Дідді висунули звинувачення в рекеті, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та перевезенні людей для заняття проституцією — всі ці звинувачення він заперечує. За чутками, на вечірках Комбса були присутні Леонардо Ді Капріо, Наомі Кемпбелл, Ріанна, Бейонсе, Джей Ло тощо.

Нагадаємо, Шона Комбса звинуватили у спробі вбивства.

Раніше Фокус писав про те, що Шону Комбсу відмовили у звільненні під заставу.