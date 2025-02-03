Скандальный Пи Дидди попал из тюрьмы в больницу: детали

Транспортировку рэпера осуществляли после наступления темноты, чтобы быть незаметными. Комбс не оставался на ночь в больнице и вернулся в камеру через несколько часов.

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Шон "Дидди" Комбс, который ожидает суда за решеткой, накануне был доставлен из бруклинской тюрьмы в соседнюю больницу. Об этом пишет New York Post.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что 55-летний скандальный музыкальный магнат был перевезен из центра заключения Метрополитен в больницу Бруклина около 10 вечера в конце января 2025 года.

А инсайдер рассказал Page Six, что транспортировку осуществляли после наступления темноты, чтобы быть незаметными, поскольку они не хотели привлекать внимание других заключенных или работников тюрьмы.

По данным источников, Пи Дидди пошел на МРТ, которая показывает детальные изображения почти всех внутренних структур человеческого тела, включая органы, кости, мышцы и кровеносные сосуды. Продюсера якобы начало беспокоить колено, поэтому он решил проверить его.

Шон Комбс не оставался на ночь в больнице и вернулся в камеру через несколько часов.

Шон Комбс Фото: Getty Images

Отдельный источник предположил, что музыкант был вовлечен в драку или пережил другую чрезвычайную ситуацию.

Между тем представитель Бюро пенитенциарных учреждений сказал: "Из соображений конфиденциальности и безопасности мы не комментируем условия заключения любого, кто находится под стражей, включая медицинский статус или медицинские поездки".

У Шона Комбса давно проблемы с коленями. В 2020 году он перенес четвертую операцию за два года.

В чем обвиняют Шона Комбса (Пи Дидди)

Пи Дидди выдвинули обвинения в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией — все эти обвинения он отрицает. По слухам, на вечеринках Комбса присутствовали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Джей Ло и другие.

Напомним, Шона Комбса обвинили в попытке убийства.

Ранее Фокус писал о том, что Шону Комбсу отказали в освобождении под залог.