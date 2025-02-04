Сандра Буллок заявила, що боїться за свою сім'ю: що сталося

Акторка звернулася до ЗМІ після того, як її сестру намагалися обдурити шахраї.

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60-річна оскароносна американська акторка Сандра Буллок заявила, що тривожиться за безпеку своєї сім'ї після того, як вони зазнали шахрайства в соціальних мережах, як і безліч інших людей. Про це вона сказала People.

"Безпека моєї сім'ї, а також невинних людей, яких використовують у своїх інтересах, викликають у мене глибоке занепокоєння, і прийде час, коли я більше коментуватиму, але зараз ми зосереджені на допомозі правоохоронним органам у вирішенні цього питання. Будь ласка, майте на увазі, що я не беру участі в жодній формі соціальних мереж. Будь-які облікові записи, що видають себе за мене або будь-кого, пов'язаного зі мною, є фейковими і були створені для фінансової вигоди або експлуатації людей навколо мене", – підкреслила вона.

Заява актриси з'явилася після того, як її молодша сестра, 54-річна Жезін Буллок-Прадо, 54 роки, нещодавно розповіла, що багато людей видають себе за неї на Facebook. В Instagram вона поділилася скриншотами низки фейкових акаунтів, щоб показати масштаби проблеми, і розповіла, що деякі люди були обмануті на тисячі доларів.

"Я проводжу багато часу на день, повідомляючи про фейки, маючи справу з дивними та страшними електронними листами на мою робочу та домашню адреси від чоловіків, які вважають, що через одного з цих численних фейкових "я" вони вступають у стосунки з моєю сестрою через приватні повідомлення та сайти застосунків і віддають (інколи) тисячі доларів неймовірно відомій та успішній дорослій жінці", — написала вона в довгому підписі. Жінка додала, що про всі подібні факти вона повідомляє безпосередньо співробітнику Meta.

За її словами, обліковими записами "керують злочинні угруповання":

"Вони також керують фейковими групами, де фейкова я публікує "офіційні заяви". Не я. Це мій єдиний акаунт, і ви всі знаєте, що він про випічку, кулінарію, тварин і садівництво...

Ці злочинні угруповання і шахрайство добре відомі компанії та світові, але той факт, що я наражаюся на небезпеку, як і мої засоби для існування, нічого не означає", — пише вона.

Жезін пояснила, що досі залишається в Facebook тільки для того, щоб продовжувати стежити за шахраями і знати про потенційну небезпеку.

"Як не дивно, Insta займається такими речами і навіть повідомляє мені, коли хтось створює обліковий запис, який може бути самозванцем. Але FB? Та ж компанія з тією ж технологією? Не хвилюйтеся", – зазначила сестра актриси.

Вона також згадала нещодавній інцидент, коли француженку обдурив на $800 тисяч шахрай, який видавав себе за Бреда Пітта.

Раніше Фокус писав, що минулого літа Сандра Буллок стривожила шанувальників, з'явившись на милицях.