Сандра Буллок заявила, что боится за свою семью: что случилось

Актриса обратилась в СМИ после того, как ее сестру пытались обмануть мошенники.

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60-летняя оскароносная американская актриса Сандра Буллок заявила, что тревожится за безопасность своей семьи после того, как они подверглись мошенничеству в социальных сетях, как и множество других людей. Об этом она сказала People.

"Безопасность моей семьи, а также невинных людей, которых используют в своих интересах, вызывают у меня глубокую обеспокоенность, и придет время, когда я буду больше комментировать, но сейчас мы сосредоточены на помощи правоохранительным органам в решении этого вопроса. Пожалуйста, имейте в виду, что я не участвую ни в одной форме социальных сетей. Любые учетные записи, выдающие себя за меня или кого-либо, связанного со мной, являются фейковыми и были созданы для финансовой выгоды или эксплуатации людей вокруг меня", – подчеркнула она.

Заявление актрисы появилось после того, как ее младшая сестра, 54-летняя Жезин Буллок-Прадо, 54 года недавно рассказала, что многие люди выдают себя за нее на Facebook. В Instagram она поделилась скриншотами ряда фейковых аккаунтов, чтобы показать масштабы проблемы, и рассказала, что некоторые люди были обмануты на тысячи долларов.

"Я провожу много времени в день, сообщая о фейках, имея дело со странными и страшными электронными письмами на мой рабочий и домашний адреса от мужчин, которые считают, что через одного из этих многочисленных фейковых "я" они вступают в отношения с моей сестрой через личные сообщения и сайты приложений и отдают (иногда) тысячи долларов невероятно известной и успешной взрослой женщине", — написала она в длинной подписи. Женщина добавила, что обо всех подобных фактах она сообщает непосредственно сотруднику Meta.

По ее словам, учетные записи "управляются преступными группировками":

"Они также управляют фейковыми группами, где фейковая я публикует "официальные заявления". Не я. Это мой единственный аккаунт, и вы все знаете, что он о выпечке, кулинарии, животных и садоводстве…

Эти преступные группировки и мошенничество хорошо известны компании и миру, но тот факт, что я подвергаюсь опасности, как и мои средства к существованию, ничего не значит", – пишет она.

Жезин объяснила, что до сих пор остается в Facebook только затем, чтобы продолжать следить за мошенниками и знать о потенциальной опасности.

"Как ни странно, Insta занимается такими вещами и даже сообщает мне, когда кто-то создает учетную запись, которая может быть самозванцем. Но FB? Та же компания с той же технологией? Не волнуйтесь", – отметила сестра актрисы.

Она также упомянула недавний инцидент, когда француженка была обманута на $800 тысяч мошенником, выдававшим себя за Брэда Питта.

Ранее Фокус писал, что прошлым летом Сандра Буллок встревожила поклонников, появившись на костылях.