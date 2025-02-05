Війна Бальдоні та Лайвлі: актрису звинуватили в перевитраті бюджету на гардероб

Акторка не тільки вийшла за рамки бюджету, вирішивши, що краще знається на образі своєї героїні, а й відмовлялася самостійно ходити на примірку. Вона вимагала, щоб одяг привозили їй додому.

Related video

Протистояння актриси Блейк Лайвлі з її колегою і режисером Джастіном Бальдоні набирає обертів. Лайвлі звинувачує Бальдоні в сексуальних домаганнях, а Бальдоні її та її чоловіка Раяна Рейнольдса — у наклепі та спробі підриву його кар'єри. Серед іншого він стверджує, що актриса витратила на гардероб своєї героїні набагато більше грошей, ніж було передбачено спочатку, пише Daily Mail.

За даними юридичної команди Джастіна, бюджет фільму збільшився на $430 тисяч після того, як Лайвлі нібито зажадала, переробити її гардероб так, щоб він відповідав її баченню персонажа Лілі Блум. При цьому актриса часто відмовлялася йти на примірку у виробничий офіс за 15 хвилин від її будинку на Мангеттені і нібито вимагала, щоб вбрання доставляли їй додому, що спричинило додаткові витрати.

Повідомлення лінійного продюсера фільму від 25 квітня 2023 року свідчить:

"Бюджет витрат на гардероб становить $185 тис. Зазвичай гардероб перевитрачається, а потім відбувається безліч повернень і в підсумку опиняється в бюджеті. Наша команда з костюмів сказала мені, що вони витратять близько $500 тис., а потім повернуться до 185 тис. доларів після повернення. На сьогодні вони вже витратили $615 тис., і їм потрібно поповнити свої карти готівки, тому що вони купували тільки для Джастіна і Блейка. Їм довелося все перекупити для Блейк після творчих змін, але це великі гроші. Я, звісно, довіряю їм, але хочу тримати вас усіх у курсі, оскільки це набагато більше, ніж я коли-небудь бачив, щоб гардероб виходив за рамки бюджету з початковими витратами. Наразі нам потрібно поповнити їхні карти, тому що вони не купували для інших персонажів. Просто тримаємо вас усіх у курсі".

У позовних документах стверджується, що Лайвлі абсолютно ігнорувала бачення режисера щодо свого персонажа і витратила тижні зусиль і креативності, витрачені командою з костюмів на купівлю і ретельне створення її гардероба. Вона надіслала сотні зображень художнику з костюмів фільму, демонструючи стиль гардероба, який вона хотіла для свого персонажа. У підсумку художнику з костюмів довелося "переробити гардероб Лайвлі, що значно перевищило виділений бюджет і відволікло час і ресурси, а також підготувати гардероби для інших акторів".

У якийсь момент Лайвлі наполягала, що у її персонажа "є гроші" і вона може дозволити собі взуття за $5000 – незважаючи на те, що вона молода власниця малого бізнесу. Це змусило Бальдоні переосмислити весь сценарій, що перебував у розробці понад рік і був схвалений як Sony, так і Wayfarer. Остання включила до нього незліченну кількість нотаток (включно з коментарями авторки книжки Коллін Гувер).

Блейк Лайвлі повністю змінила гардероб для своєї героїні

Лайвлі також звинувачували в тому, що вона "наполягала", щоб "відділ костюмів упакував гардероб і доправив його в її особисту резиденцію".

"Завантаження костюмів на вантажівки і доставка їхнього вмісту в будинок Лайвлі в центрі перевантаженого Мангеттена для примірки коштували часу і грошей – їх завжди бракує в будь-якому великому фільмі. Запити такого роду зазвичай робляться під час переговорів за контрактом. Оскільки Лайвлі не робила такого запиту на той час, ці додаткові витрати не були включені до бюджету. Лайвлі, маючи великі зобов'язання перед студіями як виконавча продюсерка, не звертала уваги на бюджетні обмеження, не кажучи вже про місяці планування, що вже були завершені", – йдеться в позові.

Щоб уникнути розбіжностей і зберегти доброзичливу атмосферу на зйомках, Бальдоні передав Лайвлі повний контроль над її гардеробом. Через це Джастін зазнав прямої критики з боку Sony, яка висловила серйозну стурбованість стилем головної героїні.

Раніше Фокус писав, що ведуча кулінарного шоу раптово заступилася за Бальдоні у війні з Лайвлі.