Російський стиліст каже, що рішення його племінника піти воювати підтримувала вся родина. Сам Звєрєв у 2022 році заявляв, що теж готовий мобілізуватися до армії РФ.

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Російський перукар, стиліст і шоумен Сергій Звєрєв повідомив, що його племінник Андрій загинув у зоні "Спеціальної воєнної операції", як кремлівські пропагандисти називають війну РФ проти України. Про це пише російське видання mk.ru.

"Ми досі не знаємо, як це сталося. Пів години тому написала сестра, що Андрійка більше немає. Сталося страшне", — розповів російський шоумен.

За словами Звєрєва, уся родина підтримала рішення Андрія піти на фронт, щоб "боротися зі світовим злом".

Почувши трагічну звістку, стиліст одразу пішов до церкви, щоб замовити панахиду за душу свого племінника.

У вересні 2022 року 59-річний на той час Сергій Звєрєв заявляв, що готовий іти на війну в Україні. Так він відреагував на проголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації, писав "Главред". Шоумен служив в армії СРСР і має звання старшого сержанта.

Нагадаємо, 15 лютого ЗМІ писали, що відомий італійський співак Аль Бано отримав від Кремля запрошення на "концерт миру", який відбудеться наприкінці літа на Красній площі.

11 лютого російський актор Юрій Колокольников, який колись порівнював себе з російським президентом Володимиром Путіним, з'явився на прем'єрі серіалу "Білий лотос 3" від НВО в Лос-Анджелесі. Його обличчя можна помітити в одному з трейлерів проєкту.