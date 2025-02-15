"Не знаем, как это произошло": племянник шоумена Зверева погиб на войне в Украине

Российский стилист говорит, что решение его племянника пойти воевать поддерживала вся семья. Сам Зверев в 2022 году заявлял, что тоже готов мобилизоваться в армию РФ.

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Российский парикмахер, стилист и шоумен Сергей Зверев сообщил, что его племянник Андрей погиб в зоне "Специальной военной операции", как кремлевские пропагандисты называют войну РФ против Украины. Об этом пишет российское издание mk.ru.

"Мы до сих пор не знаем, как это произошло. Полчаса назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Произошло страшное", — рассказал российский шоумен.

По словам Зверева, вся семья поддержала решение Андрея пойти на фронт, чтобы "бороться с мировым злом".

Услышав трагическое известие, стилист сразу пошел в церковь, чтобы заказать панихиду за душу своего племянника.

В сентябре 2022 года 59-летний на то время Сергей Зверев заявлял, что готов идти на войну в Украину. Так он отреагировал на провозглашение президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации, писал "Главред". Шоумен служил в армии СССР и имеет звание старшего сержанта.

Напомним, 15 февраля СМИ писали, что известный итальянский певец Аль Бано получил от Кремля приглашение на "концерт мира", который состоится в конце лета на Красной площади.

11 февраля российский актер Юрий Колокольников, который когда-то сравнивал себя с российским президентом Владимиром Путиным, появился на премьере сериала "Белый лотос 3" от НВО в Лос-Анджелесе. Его лицо можно заметить в одном из трейлеров проекта.