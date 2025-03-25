Зірка "Пліткарки" Ед Вествік уперше став батьком (фото)

Ця дитина стала першою для Еда Вествіка і другою — для його дружини. Емі Джексон уже виховує п'ятирічного сина Андреаса від попередніх стосунків.

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37-річний британський актор Ед Вествік із "Пліткарки" та його 33-річна дружина, модель і акторка Емі Джексон, стали батьками. У пари народився син Оскар Александр Вествік, про що щасливий батько повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував кілька чорно-білих фото, де позує разом із дружиною та новонародженим.

"Ласкаво просимо у світ, малюк. Оскар Олександр Вествік", — ідеться в підписі.

Актор також зробив репост галереї у своїй історії в Instagram, написавши: "Слова не можуть висловити це диво".

Ед і Емі познайомилися 2021 року на гоночній трасі Сільверстоун під час заходу Aston Martin. Після знайомства актор запросив дівчину на каву. Компанію їм склали їхні собаки — пудель Герберт і французький бульдог Гамфрі.

На той час Джексон була самотня і виховувала сина Андреаса, народженого 2019-го від попередніх стосунків із Джорджем Панайоту, який володіє мережею готелів і є сином британського бізнесмена з кіпріотським корінням Андреаса Панайоту. Незважаючи на те, що пара заручилася, вони так і не одружилися.

Вествік одразу ж знайшов підхід до хлопчика, ставши для нього важливою фігурою, і це підкупило Емі.

"Я обожнюю, як Ед ставиться до мого сина Андреаса, і я з нетерпінням чекаю, коли побачу його як батька", — зізналася вона.

На початку 2024 року Ед Вествік освідчився Емі на гірськолижному курорті у Швейцарії. Весілля закоханих відбулося на узбережжі Амальфі в Італії. Через два місяці після одруження вони оголосили про прийдешнє поповнення в родині.

"Для мене стати дружиною Еда означає мати супутника життя, з яким можна подорожувати, ділитися коханням і підтримкою, створювати чудову сім'ю і підтримувати одне одного в усі моменти життя. Йдеться про спільну побудову майбутнього і створення нескінченних спогадів, знаючи, що ми команда у всьому цьому", — зізнавалася Емі в інтерв'ю.

Ед завоював серця шанувальників своєю роллю Чака Басса в серіалі "Пліткарка", а Емі знімалася для індійських фільмів. В її арсеналі — титули "Юна Міс Ліверпуль" і "Юна Міс Великобританія", а також перемога в конкурсі "Юна Міс Світу 2009".

Раніше Фокус писав, що Ед Вествік показав кадри з весілля.