Звезда "Сплетницы" Эд Вествик впервые стал отцом (фото)

Этот ребенок стал первым для Эда Вествика и вторым – для его жены. Эми Джексон уже воспитывает пятилетнего сына Андреаса от предыдущих отношений.

Related video

37-летний британский актер Эд Вествик из "Сплетницы" и его 33-летняя жена, модель и актриса Эми Джексон, стали родителями. У пары родился сын Оскар Александр Вествик, о чем счастливый отец сообщил на своей странице в Instagram. Он опубликовал несколько черно-белых фото, где позирует вместе с женой и новорожденным.

"Добро пожаловать в мир, малыш. Оскар Александр Вествик", – говорится в подписи.

Актер также сделал репост галереи в своей истории в Instagram, написав: "Слова не могут выразить это чудо".

Эд и Эми познакомились в 2021 году на гоночной трассе Сильверстоун во время мероприятия Aston Martin. После знакомства актер пригласил девушку на кофе. Компанию им составили их собаки – пудель Герберт и французский бульдог Гамфри.

К тому времени Джексон была одинока и воспитывала сына Андреаса, родившегося в 2019-м от предыдущих отношений с Джорджем Панайоту, который владеет сетью отелей и является сыном британского бизнесмена с киприотскими корнями Андреаса Панайоту. Несмотря на то, что пара обручилась, они так и не поженились.

Вествик сразу же нашел подход к мальчику, став для него важной фигурой, и это подкупило Эми.

"Я обожаю, как Эд относится к моему сыну Андреасу, и я с нетерпением жду, когда увижу его в качестве отца", – призналась она.

В начале 2024 года Эд Вествик сделал Эми предложение на горнолыжном курорте в Швейцарии. Свадьба влюбленных состоялась на побережье Амальфи в Италии. Через два месяца после бракосочетания они объявили о грядущем пополнении в семье.

"Для меня стать женой Эда означает иметь спутника жизни, с которым можно путешествовать, делиться любовью и поддержкой, создавать прекрасную семью и поддерживать друг друга во все моменты жизни. Речь идет о совместном построении будущего и создании бесконечных воспоминаний, зная, что мы команда во всем этом", – признавалась Эми в интервью.

Эд завоевал сердца поклонников своей ролью Чака Басса в сериале "Сплетница", а Эми снималась для индийских фильмов. В ее арсенале – титулы "Юная Мисс Ливерпуль" и "Юная Мисс Великобритания", а также победа в конкурсе "Юная Мисс Мира 2009".

Ранее Фокус писал, что Эд Вествик показал кадры со свадьбы.