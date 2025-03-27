Позашлюбний син Шварценеггера повідомив про трагедію в родині (фото)

Про смерть племінника Джозеф Баена розповів через тиждень після того, як це сталося. Що послугувало причиною такого раннього відходу молодої людини, він не уточнив.

Related video

27-річний Джозеф Баена, позашлюбний син актора Арнольда Шварценеггера, повідомив, що помер його племінник Вісенте. Про це він розповів через тиждень після трагічної втрати у своєму Instagram. За словами молодої людини, останні сім днів були "заплутаними".

"Минув тиждень відтоді, як мій племінник Вісенте покинув нас, і це був найважчий і найзаплутаніший тиждень у житті моєї сім'ї. Усе, про що я можу думати, це про те, яка він добра, кумедна, турботлива і розумна дитина, і як сильно ми всі його любимо. Ми так сумуємо за ним і досі не можемо повірити, що все це реально", – ідеться в публікації.

Джозеф зізнався, що він відчуває в цей момент:

"Я не можу не бути засмученим, божевільним, збитим з пантелику і сумним через цю трагічну подію, але я також думаю про те, що ми ніколи по-справжньому не знаємо, який тягар несе людина або з якими битвами вона бореться".

Потім він звернувся зі щирим закликом до своїх шанувальників, наголосивши, що життя "варте того, щоб жити".

"Сумуючи разом із сім'єю, я молюся, щоб усі ви, хто бореться, хто страждає і хто втомився, знайшли в собі сили бути добрими до себе. Знайти допомогу, якої ви потребуєте. Знати, що ваше життя варте того, щоб жити. Знати, що навіть якщо ви не відчуваєте цього просто зараз, знайте, що вас люблять", – наголосив автор поста.

Своє послання він закінчив словами прощання з Вісенте, додавши, що всі дуже сумують за ним.

Пост Баена супроводив кількома знімками з племінником. На одній з фотографій Вісенте сидить на плечах у Джозефа, і вони обидва широко посміхаються. На іншому знімку актор-початківець з гордістю позує поруч із Вісенте на випускному вечорі в коледжі.

Також він показав кадр, зроблений із Вісенте і сім'єю, які прийшли підтримати його на "Танцях з зірками" у 2022 році.

Хоча особистість батьків Вісенте наразі невідома, у Джозефа є єдинокровна сестра на ім'я Джекі Розо по материнській лінії.

Баена – син Арнольда Шварценеггера від зв'язку з його колишньою покоївкою. У 2011 році актор і політик визнав сина. Дружина Арнольда, Марія Шрайвер, не підозрювала про цю дитину, поки чоловік не розкрив правду багато років потому.

Коли все стало відомо, Марія подала на розлучення. Процес затягнувся на 10,5 року, оскільки Шрайвер шукала зцілення у терапевтів, шаманів та екстрасенсів.

Четверо дітей пари не одразу пробачили батька, проте зараз їхні стосунки налагодилися.

Раніше Фокус писав, чому Джозеф відмовився брати прізвище знаменитого батька.