Внебрачный сын Шварценеггера сообщил о трагедии в семье (фото)

О смерти племянника Джозеф Баэна рассказал через неделю после случившегося. Что стало причиной столь раннего ухода молодого человека, он не уточнил.

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27-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын актера Арнольда Шварценеггера, сообщил, что умер его племянник Висенте. Об этом он рассказал неделю спустя после трагической утраты в своем Instagram. По словам молодого человека, последние семь дней были "запутанными".

"Прошла неделя с тех пор, как мой племянник Висенте покинул нас, и это была самая трудная и запутанная неделя в жизни моей семьи. Все, о чем я могу думать, это какой он добрый, забавный, заботливый и умный ребенок, и как сильно мы все его любим. Мы так скучаем по нему и до сих пор не можем поверить, что все это реально", – говорится в публикации.

Джозеф признался, что он чувствует в данный момент:

"Я не могу не быть расстроенным, сумасшедшим, сбитым с толку и печальным из-за этого трагического события, но я также думаю о том, что мы никогда по-настоящему не знаем, какой груз несет человек или с какими битвами он борется".

Затем он обратился с искренним призывом к своим поклонникам, подчеркнув, что жизнь "стоит того, чтобы жить".

"Скорбя вместе с семьей, я молюсь, чтобы все вы, кто борется, кто страдает и кто устал, нашли в себе силы быть добрыми к себе. Найти помощь, в которой вы нуждаетесь. Знать, что ваша жизнь стоит того, чтобы жить. Знать, что даже если вы не чувствуете этого прямо сейчас, знайте, что вас любят", – подчеркнул автор поста.

Свое послание он закончил словами прощания с Висенте, добавив, что все очень скучают по нему.

Пост Баэна сопроводил несколькими снимками с племянником. На одной из фотографий Висенте сидит на плечах у Джозефа, и они оба широко улыбаются. На другом снимке начинающий актер с гордостью позирует рядом с Висенте на выпускном вечере в колледже.

Также он показал кадр, сделанный с Висенте и семьей, которые пришли поддержать его на "Танцах со звездами" в 2022 году.

Хотя личность родителей Висенте в настоящее время неизвестна, у Джозефа есть единокровная сестра по имени Джеки Розо по материнской линии.

Баэна – сын Арнольда Шварценеггера от связи с его бывшей горничной. В 2011 году актер и политик признал сына. Жена Арнольда, Мария Шрайвер, не подозревала об этом ребенке, пока муж не раскрыл правду много лет спустя.

Когда все стало известно, Мария подала на развод. Процесс затянулся на 10,5 года, поскольку Шрайвер искала исцеления у терапевтов, шаманов и экстрасенсов.

Четверо детей пары не сразу простили отца, однако сейчас их отношения наладились.

Ранее Фокус писал, почему Джозеф отказался брать фамилию знаменитого отца.