Наомі Кемпбелл показала підрослих дітей та підігріла чутки про роман з мільйонером (фото)

Британська супермодель Наомі Кемпбелл показала підрослих сина і доньку. Зокрема, зірка подіумів підігріла чутки про роман з мультимільйонером Мохаммедом Аль Туркі.

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Кадрами з відпочинку мама двох дітей поділилася в Instagram.

"Час із сімʼєю. Благословенна. Ви ніколи не розчаруєте", — написала Кемпбелл.

На фото зʼявилися як донька, так і син британської знаменитості. Наомі досі приховує їхні обличчя та не називає імен, проте з кадрів видно, що малюки помітно підросли. На одному зі знімків супермодель китайсько-ямайського походження тримала на руках доньку, споглядаючи за заходом сонця. На іншому Наомі з двома спадкоємцями прогулювалася у вечірню пору.

Ба більше, у каруселі кадрів зʼявився мультимільйонер Мохаммед Аль Туркі. Наомі та її давній друг, з яким їй часто приписували роман, позували в обіймах на яхті.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл та Мохаммед Аль Туркі

Супермодель та арабський мультимільйонер-кінопродюсер були близькими друзями протягом кількох років. Їм приписували роман, а інсайдери говорили про близькість та зацікавленість їх одне в одному. Деякі джерела спростовували ці чутки, проте Наомі та Мохаммед продовжують багато часу проводити разом та мовчати про справжній статус своїх стосунків.

Джерела говорили, що модель та продюсера об’єднала любов до моди та мистецтва, у них багато спільних друзів. Судячи з усього, Мохаммед Аль Туркі навіть близько знайомий з дітьми Наомі.

Наомі Кемпбелл та Мохаммед Аль Туркі Фото: Naomi Campbell/Instagram

Діти Наомі Кемпбелл

Раніше ходили чутки, що доньку та сина моделі народили сурогатні матері. Згодом вона офіційно це підтвердила. Персона батька дітей досі залишається таємницею. Імена та обличчя своїх спадкоємців Наомі також приховує. Дівчинка народилася навесні 2021 року, а у 2023 на світ зʼявився хлопчик.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри своїх маленьких дітей. Родина відвідала березневий Париж.

Також Фокус писав про розставання Наомі Кемпбелл з німецьким діджеєм Rampa наприкінці 2024 року. Їхні романтичні стосунки тривали приблизно пів року.