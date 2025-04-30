Наоми Кэмпбелл показала подросших детей и подогрела слухи о романе с миллионером (фото)

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала подросших сына и дочь. В частности, звезда подиумов подогрела слухи о романе с мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки.

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Кадрами с отдыха мама двоих детей поделилась в Instagram.

"Время с семьей. Благословенна. Вы никогда не разочаруете", — написала Кэмпбелл.

На фото появились как дочь, так и сын британской знаменитости. Наоми до сих пор скрывает их лица и не называет имен, однако по кадрам видно, что малыши заметно подросли. На одном из снимков супермодель китайско-ямайского происхождения держала на руках дочь, созерцая за закатом. На другом Наоми с двумя наследниками прогуливалась в вечернее время.

Более того, в карусели кадров появился мультимиллионер Мохаммед Аль Турки. Наоми и ее давний друг, с которым ей часто приписывали роман, позировали в обнимку на яхте.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл и Мохаммед Аль Турки

Супермодель и арабский мультимиллионер-кинопродюсер были близкими друзьями в течение нескольких лет. Им приписывали роман, а инсайдеры говорили о близости и заинтересованности их друг в друге. Некоторые источники опровергали эти слухи, однако Наоми и Мохаммед продолжают много времени проводить вместе и молчать об истинном статусе своих отношений.

Источники говорили, что модель и продюсера объединила любовь к моде и искусству, у них много общих друзей. Судя по всему, Мохаммед Аль Турки даже близко знаком с детьми Наоми.

Наоми Кэмпбелл и Мохаммед Аль Турки Фото: Naomi Campbell/Instagram

Дети Наоми Кэмпбелл

Ранее ходили слухи, что дочь и сына модели родили суррогатные матери. Впоследствии она официально это подтвердила. Персона отца детей до сих пор остается тайной. Имена и лица своих наследников Наоми также скрывает. Девочка родилась весной 2021 года, а в 2023 году на свет появился мальчик.

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры своих маленьких детей. Семья посетила мартовский Париж.

Также Фокус писал о расставании Наоми Кэмпбелл с немецким диджеем Rampa в конце 2024 года. Их романтические отношения длились примерно полгода.