Команда AvengerZ: українці обурились кадрами "Громовержців" з літерою Z у назві месників (відео)

У прокат вийшов фільм "Громовержці" кіновсесвіту Marvel і українці побачили символ російського вторгнення, літеру Z, у сцені після титрів. У сцені фігурує російський персонаж, який вигадав нову назву для месників, — AvengerZ. На подію відгукнулись росіяни, які тішились скаргам українців.

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Про сцену, яка викликала емоційний відгук в українців під час війни, написали, наприклад, в групі Facebook "Альманах україномовної фантастики Das ist fantastisch!"

Кадри останніх секунд "Громовержців" показують персонажа — російського героя "Червоний Вартовий". Йому ставлять завдання вигадати нову назву для команди месників, оскільки є проблема з авторськими правами на стару назву Avengers. Персонаж озвучує нову назву, яка "спала йому на думку", — AvengerZ. При цьому він акцентує на літері Z, розміщеній на костюмі. В українському пабліку написали, що компанія Marvel "оскандалилась". При цьому авторка наголосила, що подібний меседж зчитається "як підтримка війни й дій окупантів".

"В українських соцмережах вже закликають бойкотувати кіно, у російських зараз пішла хвиля квасних ура-публікацій. Я трохи в шоці від нового Marvel, бо хоч і не знаю, що мав на увазі режисер, але вони точно мали розуміти, що це зчитається як підтримка війни і дій окупантів. Не смішно, Marvel", — ідеться у дописі.

Під дописом — різні реакції українців. Хтось написав, що це "закономірний розвиток жанру". Інші зауважили, що "Червоний Вартовий" — персонаж-баклан, слова якого не варто сприймати серйозно.

Скандал з Marvel - допис про AvengerZ Фото: Скриншот

Аналогічні повідомлення з'явились також у соцмережі X. Один з дописів, який з'явився 1 травня і набрав майже 200 тис. переглядів, критикують рішення Marvel з обігруванням назви AvengerZ. Автор повідомлення написав кілька гострих слів та зауважив, що росіянам такий хід дуже сподобався. Під дописом — маже сотня коментарів: люди пропонують оголосити бойкот фільму "Громовержці", риторично питають, скільки РФ заплатили студії за пропаганду, та припускали, що автори фільму "тупі".

Скандал з Marvel - реакція українця на AvengerZ Фото: скриншот

Тим часом у російських акаунтах в X — серія задоволених дописів. Громадяни РФ пишуть, начебто Marvel підтримує російське вторгнення, і тішаться, що українців розгнівала поява символу війни у кінофільмі "Громовержці".

Скандал з Marvel - росіяни радіють через надпис AvengerZ Фото: Скриншот Скандал з Marvel - реакція росіян на AvengerZ Фото: Скриншот

"Громовержці" (Thunderbolts) — фільм режисера Джейка Греєра, який вийшов в український кінопрокат 1 травня. Нові пригоди месників розгортаються після подій фільму "Капітана Америка 4", коли президент Таддеус Росс перетворився у монстра, "Червоного Халка". Сюжет Marvel полягає у тому, що збирається команда героїв, серед них — росіянин "Червоний Вартовий". Після цього вони переживають серію пригод у протистоянні з Валентиною Аллеґрою.

Зазначимо, Фокус писав про фільм "Громовержці", анонсуючи кращі прем'єри 2025 року. У переліку — ще 16 потенційних хітів: від нового "Хижака" до "Людини-вовка".

Нагадуємо, у квітні на екрани вийшов фільм "Міккі-17", враженнями про який ділилися на сайті Фокусу.