Команда AvengerZ: украинцы возмутились кадрами "Громовержцев" с буквой Z в названии мстителей (видео)

В прокат вышел фильм "Громовержцы" киновселенной Marvel и украинцы увидели символ российского вторжения, букву Z, в сцене после титров. В сцене фигурирует российский персонаж, который придумал новое название для мстителей, — AvengerZ. На событие откликнулись россияне, которые радовались жалобам украинцев.

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О сцене, которая вызвала эмоциональный отклик у украинцев во время войны, написали, например, в группе Facebook "Альманах украиноязычной фантастики Das ist fantastisch!"

Кадры последних секунд "Громовержцев" показывают персонажа — российского героя "Красный Страж". Ему ставят задачу придумать новое название для команды мстителей, поскольку есть проблема с авторскими правами на старое название Avengers. Персонаж озвучивает новое название, которое "пришло ему в голову", — AvengerZ. При этом он акцентирует на букве Z, размещенной на костюме. В украинском паблике написали, что компания Marvel "оскандалилась". При этом автор подчеркнула, что подобный месседж считается "как поддержка войны и действий оккупантов".

"В украинских соцсетях уже призывают бойкотировать кино, в российских сейчас пошла волна квасных ура-публикаций. Я немного в шоке от нового Marvel, потому что хоть и не знаю, что имел в виду режиссер, но они точно должны были понимать, что это считается как поддержка войны и действий оккупантов. Не смешно, Marvel", — говорится в заметке.

Под заметкой — разные реакции украинцев. Кто-то написал, что это "закономерное развитие жанра". Другие отметили, что "Красный Страж" — персонаж-баклан, слова которого не стоит воспринимать серьезно.

Скандал с Marvel — сообщение об AvengerZ Фото: Скриншот

Аналогичные сообщения появились также в соцсети X. Одно из сообщений, которое появилось 1 мая и набрало почти 200 тыс. просмотров, критикует решение Marvel с обыгрыванием названия AvengerZ. Автор сообщения написал несколько острых слов и отметил, что россиянам такой ход очень понравился. Под сообщением — почти сотня комментариев: люди предлагают объявить бойкот фильму "Громовержцы", риторически спрашивают, сколько РФ заплатили студии за пропаганду, и предполагали, что авторы фильма "тупые".

Скандал с Marvel — реакция украинца на AvengerZ Фото: скриншот

Тем временем в российских аккаунтах в X — серия довольных сообщений. Граждане РФ пишут, будто Marvel поддерживает российское вторжение, и радуются, что украинцев разгневало появление символа войны в кинофильме "Громовержцы".

Скандал с Marvel — россияне радуются из-за надписи AvengerZ Фото: Скриншот Скандал с Marvel — реакция россиян на AvengerZ Фото: Скриншот

"Громовержцы" (Thunderbolts) — фильм режиссера Джейка Греера, который вышел в украинский кинопрокат 1 мая. Новые приключения мстителей разворачиваются после событий фильма "Капитана Америка 4", когда президент Таддеус Росс превратился в монстра, "Красного Халка". Сюжет Marvel заключается в том, что собирается команда героев, среди них — россиянин "Красный Страж". После этого они переживают серию приключений в противостоянии с Валентиной Аллегрой.

Отметим, Фокус писал о фильме "Громовержцы", анонсируя лучшие премьеры 2025 года. В перечне — еще 16 потенциальных хитов: от нового "Хищника" до "Человека-волка".

Напоминаем, в апреле на экраны вышел фильм "Микки-17", впечатлениями о котором делились на сайте Фокуса.