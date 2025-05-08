Різ Візерспун готується до нового етапу у своєму житті

49-річна американська акторка і продюсерка Різ Візерспун, яка стала зіркою світового рівня після зйомок у фільмі "Блондинка в законі", готується з'їхатися зі своїм бойфрендом Олівером Гаарманном.

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Зірка Голлівуду і німецький фінансист придивляються до розкішної квартири в Нью-Йорку, повідомляє Page Six.

За словами інсайдерів, закоханих помітили під час огляду квартири в новому ультрасучасному 14-квартирному будинку Роберта А. М. Стерна на Sixteen Fifth Avenue. Вона розташована в кварталі на північ від парку Вашингтон-сквер, тобто просто посеред кампусу.

В абсолютно новій будівлі Грінвіч-Віллідж є дворівневий пентхаус площею 6800 кв. футів і трирівневий пентхаус площею 8300 кв. футів, обидва — з власними внутрішніми приміщеннями. Також воно може похвалитися фітнес-центром, симулятором гольфу, величезним холом, кімнатою для зберігання велосипедів і особистими коморами для кожної квартири.

Там зараз продається квартира з трьома спальнями, 4,5 ванними кімнатами і площею 3200 кв. футів за $13 мільйонів.

"Вони придивляються до цього району, тому що [один з її дітей] навчається в Нью-Йоркському університеті, і Різ хоче бути поруч. Вони вже двічі оглядали квартиру і були дуже милі та ласкаві під час обох оглядів", — кажуть джерела.

Ще однією причиною вибору саме цього міста для спільного життя пари стало те, що Гаарманн живе в Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира його приватної інвестиційної компанії Searchlight Capital. Олівер також є міноритарним співвласником клубу НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс",

Про роман зірки "Великої маленької брехні" і бізнесмена вперше заговорили в липні минулого року, коли їх сфотографували на вечері в L'Artusi у Вест-Віллідж.

У березні 2023 року Різ розлучилася з голлівудським агентом Джимом Тотом після 12 років шлюбу. У них є 11-річний син Теннесі Джеймс.

Наразі актриса живе в Нешвіллі, штат Теннесі, де провела дитинство. Щоб бачитися з Олівером, вона часто літала до нього в Нью-Йорк, а він приїжджав до неї.

Раніше Фокус писав, що Різ Візерспун розповіла про предків і показала свій розкішний будинок.