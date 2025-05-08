Риз Уизерспун готовится к новому этапу в своей жизни

49-летняя американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, ставшая звездой мирового уровня после съемок в фильме "Блондинка в законе", готовится съехаться со своим бойфрендом Оливером Хаарманном.

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Звезда Голливуда и немецкий финансист присматриваются к роскошной квартире в Нью-Йорке, сообщает Page Six.

По словам инсайдеров, влюбленных заметили при осмотре квартиры в новом ультрасовременном 14-квартирном здании Роберта А. М. Стерна на Sixteen Fifth Avenue. Оно находится в квартале к северу от парка Вашингтон-сквер, то есть прямо посреди кампуса.

В совершенно новом здании Гринвич-Виллидж есть двухуровневый пентхаус площадью 6800 кв. футов и трехуровневый пентхаус площадью 8300 кв. футов, оба – с собственными внутренними помещениями. Также оно может похвастаться фитнес-центром, симулятором гольфа, огромным холлом, комнатой для хранения велосипедов и личными кладовыми для каждой квартиры.

Там сейчас продается квартира с тремя спальнями, 4,5 ванными комнатами и площадью 3200 кв. футов за $13 миллионов.

"Они присматриваются к этому району, потому что [один из ее детей] учится в Нью-Йоркском университете, и Риз хочет быть рядом. Они уже дважды осматривали квартиру и были очень милы и ласковы во время обоих осмотров", – говорят источники.

Еще одной причиной выбора именно этого города для совместной жизни пары стало то, что Хаарманн живет в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира его частной инвестиционной компании Searchlight Capital. Оливер также является миноритарным совладельцем клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс",

О романе звезды "Большой маленькой лжи" и бизнесмена впервые заговорили в июле прошлого года, когда их сфотографировали на ужине в L’Artusi в Вест-Виллидж.

В марте 2023 года Риз развелась с голливудским агентом Джимом Тотом после 12 лет брака. У них есть 11-летний сын Теннеси Джеймс.

На данный момент актриса живет в Нэшвилле, штат Теннеси, где провела детство. Чтобы видеться с Оливером, она часто летала к нему в Нью-Йорк, а он приезжал к ней.

Ранее Фокус писал, что Риз Уизерспун рассказала о предках и показала свой роскошный дом.