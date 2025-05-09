Наздоганяє батька: позашлюбний син Шварценеггера похвалився своїми успіхами (відео)

27-річний Джозеф Баена, позашлюбний син голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, поділився кадрами зі спортзалу, де показав, як працює над створенням ідеального тіла.

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Відповідне відео молодий чоловік опублікував в Instagram.

У ролику Джозеф демонструє силові вправи на тренажері. Він у чорних спортивних штанах і кросівках піднімає тягарі, щоб зміцнити м'язи спини і пропрацювати групи м'язів.

Після закінчення вправи він демонструє м'язи комусь із друзів, хто веде запис.

"Мені потрібно відростити крила перед польотом", — підписав він відео.

Раніше Баена неодноразово заявляв, що хоче взяти участь у конкурсі бодибілдерів "Містер Олімпія", який неодноразово підкорив його знаменитий батько.

Арнольд Шварценеггер, якому зараз 77 років, почав займатися силовими тренуваннями ще в підлітковому віці, приблизно в 1960 році, і впродовж п'яти років виграв конкурс серед юніорів "Містер Європа" 1965 року, а також конкурс "Містер Всесвіт" як аматор наступного року.

Через десятиліття після відходу з професійного бодибілдингу Шварценеггер, як і раніше, вважається однією з найважливіших фігур в історії спорту. Багато в чому це було пов'язано з його п'ятьма перемогами на "Містер Всесвіт" і ще сімома — як чемпіон "Містер Олімпія", що було світовим рекордом, доки Лі Хейні не перевершив його, здобувши восьму перемогу в 1991 році.

Тепер він дає підказки Джозефу, як краще працювати в спортзалі, щоб досягти максимального результату. Джозеф же мріє повторити спортивний подвиг батька. Зараз він працює рієлтором, знімається в кіно і багато часу приділяє спорту.

Попри наявність зоряного батька, Баена не хоче брати його прізвище і прагне створити себе сам, без впливу Арнольда.

Нагадаємо, Фокус писав, як Джозеф відреагував на мемуари батька.