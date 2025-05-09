Догоняет отца: внебрачный сын Шварценеггера похвастался своими успехами (видео)

27-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, поделился кадрами из спортзала. где показал, как работает над созданием идеального тела.

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Соответствующее видео молодой человек опубликовал в Instagram.

В ролике Джозеф демонстрирует силовые упражнения на тренажере. Он в черных спортивных брюках и кроссовках поднимает тяжести, чтобы укрепить мышцы спины и проработать группы мышц.

После окончания упражнения он демонстрирует мускулы кому-то из друзей, кто ведет запись.

"Мне нужно отрастить крылья перед полетом", – подписал он видео.

Ранее Баэна неоднократно заявлял, что хочет поучаствовать в конкурсе бодибилдеров "Мистер Олимпия", который неоднократно покорил его знаменитый отец.

Арнольд Шварценеггер, которому сейчас 77 лет, начал заниматься силовыми тренировками еще в подростковом возрасте, примерно в 1960 году, и в течение пяти лет выиграл конкурс среди юниоров "Мистер Европа" в 1965 году, а также конкурс "Мистер Вселенная" в качестве любителя в следующем году.

Спустя десятилетия после ухода из профессионального бодибилдинга Шварценеггер по-прежнему считается одной из самых важных фигур в истории спорта. Во многом это было связано с его пятью победами на "Мистер Вселенная" и еще семью – в качестве чемпиона "Мистер Олимпия", что было мировым рекордом, пока Ли Хейни не превзошел его, одержав восьмую победу в 1991 году.

Теперь он дает подсказки Джозефу, как лучше работать в спортзале, чтобы достичь максимального результата. Джозеф же мечтает повторить спортивный подвиг отца. Сейчас он работает риэлтором, снимается в кино и много времени уделяет спорту.

Несмотря на наличие звездного родителя, Баэна не хочет брать его фамилию и стремится создать себя сам, без влияния Арнольда.

Напомним, Фокус писал, как Джозеф отреагировал на мемуары отца.