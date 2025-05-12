Мадонна сходила на концерт відомого артиста з жовтою качечкою і молодим коханцем (відео)

66-річна американська поп-діва Мадонна та її 29-річний бойфренд Акім Морріс відвідали концерт репера Кендріка Ламара, що відбувся в Нью-Джерсі в рамках The Grand National Tour.

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Фотографіями та відео Медж поділилася у себе в Instagram.

На знімках і відео вона позує, тримаючи в руках жовту гумову качечку, яку зазвичай дають погратися дітям під час купання.

"Треба подивитися на мого улюбленого артиста Кендріка Ламара на цих вихідних", — написала фона на одному з фото в сторіс.

Для походу на концерт Мадонна вибрала традиційно темне вбрання, як і її молодий коханий. Щоправда, Акім розбавив похмурий образ світлою кепкою.

The Grand National Tour — концертний тур, що триває, репера Кендріка Ламара й автора пісень SZA на підтримку шостого студійного альбому Ламара GNX і першого перевиданого альбому SZA SOS Deluxe: Lana. Це перший стадіонний тур для обох артистів, що складається з 39 концертів у Європі та Північній Америці.

Мадонна та Акім Морріс зустрічаються з літа 2024 року. Зокрема, пару помітили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Мадонни.

Молодий чоловік народився на Ямайці. Юнак отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 до 2017 року. Свого часу бойфренд Мадонни грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

В останні місяці він постійно супроводжує Мадонну в поїздках країною, на вечірках і за кордоном. Морріс вхожий у сім'ю співачки і подружився з її дітьми.

Раніше Фокус писав, що співачка прийшла з Акімом на Met Gala 2025.