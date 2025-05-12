Мадонна сходила на концерт известного артиста с желтой уточкой и молодым любовником (видео)

66-летняя американская поп-дива Мадонна и ее 29-летний бойфренд Аким Моррис посетили концерт рэпера Кендрика Ламара, который прошел в Нью-Джерси в рамках The Grand National Tour.

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Фотографиями и видео Мэдж поделилась у себя в Instagram.

На снимках и видео она позирует, держа в руках желтую резиновую уточку, которую обычно дают поиграть детям во время купания.

"Надо посмотреть на моего любимого артиста Кендрика Ламара на этих выходных", – гласит надпись на одном из фото в сторис певицы.

Для похода на концерт Мадонна выбрала традиционно темный наряд, как и ее молодой возлюбленный. Правда, Аким разбавил мрачный образ светлой кепкой.

The Grand National Tour – продолжающийся концертный тур рэпера Кендрика Ламара и автора песен SZA в поддержку шестого студийного альбома Ламара GNX и первого переизданного альбома SZA SOS Deluxe: Lana. Это первый стадионный тур для обоих артистов, состоящий из 39 концертов по Европе и Северной Америке.

Мадонна и Аким Моррис встречаются с лета 2024 года. В частности, пару заметили, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Мадонны.

Молодой человек родился на Ямайке. Юноша получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время бойфренд Мадонны играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

В последние месяцы он постоянно сопровождает Мадонну в поездках по стране, на вечеринках и за границей. Моррис вхож в семью певицы и подружился с ее детьми.

Ранее Фокус писал, что певица пришла с Акимом на Met Gala 2025.