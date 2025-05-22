В авіакатастрофі в Сан-Дієго загинули відомий музикант і його агент (фото)

Поліція вважає, що на борту літака Cessna 550, який розбився, був Деніел Вільямс, колишній барабанщик популярної християнської металкор-групи The Devil Wears Prada. Він опублікував фото з кабіни літака за лічені години до катастрофи.

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Про це пише Daily Mail.

39-річний Деніел Вільямс зняв на відео, як він сідає в літак Cessna 550 в аеропорту Тетерборо в Нью-Джерсі пізно ввечері в середу, 21 травня. Він також опублікував фото з підписом: "Я тепер другий пілот". Неясно, чи жартував він.

Перед вильотом Деніел Льюїс опублікував кілька постів Фото: Instagram Daniel Williams Перед вильотом Деніел Льюїс опублікував кілька постів Фото: Instagram Daniel Williams

У моторошному останньому пості він зображений за штурвалом літака з підписом: "Ось і ми летимо".

Перед вильотом Деніел Льюїс опублікував своє фото за штурвалом літака Фото: Instagram Daniel Williams

За даними відстеження, літак із бортовим номером N666DS вилетів з аеропорту Тетерборо в середу незадовго до опівночі. Аеропорт у Тетерборо розташований приблизно за 10 кілометрів від Мангеттена і використовується багатими і знаменитими для польотів до Нью-Йорка і назад на приватних літаках.

Літак зупинився для дозаправлення у Вічіто, штат Канзас, перш ніж продовжити шлях до Каліфорнії, де врешті-решт Cessna зазнав аварії в тихому районі Сан-Дієго, неподалік від передбачуваного кінцевого пункту призначення — аеропорту Монтгомері-Гіббс.

Вільямс жив у Сан-Дієго. Він пішов із The Devil Wears Prada, популярного християнського металкор-гурту, 2016 року і став інженером-програмістом.

Деніел Вільямс грав у гурті The Devil Wears Prada

Вільямс розповів своїм підписникам, що він летить із музичним агентом і пілотом Дейвом Шапіро.

У середу слідчі підтвердили, що обидві людини на борту літака загинули. Вісім осіб дістали поранення, хоча слідчі не повідомили, чи були вони на землі, чи в салоні літака.

Літак врізався в найбільший житловий квартал армії США близько 4 ранку. Чиновники кажуть, що всі на борту розкішного літака загинули під час вибуху.

Щонайменше 15 будинків згоріли або постраждали від уламків, розкиданих на великій площі, а автомобілі по обидва боки вулиці загорілися.

Легкомоторний літак розбився в Сан-Дієго

Сім'ю з п'яти осіб госпіталізували з отруєнням димом, а ще одну людину госпіталізували з травмами, отриманими під час спроби врятуватися втечею через вікно.

Ще двом постраждалим було надано допомогу на місці з легкими травмами. Також поліція врятувала трьох цуценят хаскі зі згорілого будинку і ще дев'ять тварин, яких забруднило авіапаливо.

Офіційні особи Сан-Дієго не розголошують подробиць про літак, але підтвердили, що рейс прилетів із Середнього Заходу.

Судячи з фото і відео з місця авіакатастрофи, літак був знищений повністю: на вулиці були розкидані шматки корпусу, а авіапаливо залило будинки.

Нагадаємо, Фокус писав про літак, який розбився в Сан-Дієго. Він був побудований 1985 року і належить компанії на Алясці.

Експерти постаралися відповісти, чому у 2025 році в США і по всьому світу падає так багато літаків. Вони вважають, що це збіг, але тривожна тенденція зберігається.