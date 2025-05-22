В авиакатастрофе в Сан-Диего погибли известный музыкант и его агент (фото)

Полиция полагает, что на борту разбившегося самолета Cessna 550 был Дэниел Уильямс, бывший барабанщик популярной христианской металкор-группы The Devil Wears Prada. Он опубликовал фото из кабины самолета за считанные часы до катастрофы.

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Об этом пишет Daily Mail.

39-летний Дэниел Уильямс снял на видео, как он садится в самолет Cessna 550 в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси поздно вечером в среду, 21 мая. Он также опубликовал фото с подписью: "Я теперь второй пилот". Неясно, шутил ли он.

Перед вылетом Дэниел Льюис опубликовал несколько постов Фото: Instagram Daniel Williams Перед вылетом Дэниел Льюис опубликовал несколько постов Фото: Instagram Daniel Williams

В жутком последнем посте он изображен за штурвалом самолета с подписью: "Вот и мы летим".

Перед вылетом Дэниел Льюис опубликовал свое фото за штурвалом самолета Фото: Instagram Daniel Williams

По данным отслеживания, самолет с бортовым номером N666DS вылетел из аэропорта Тетерборо в среду незадолго до полуночи. Аэропорт в Тетерборо находится примерно в 10 километрах от Манхэттена и используется богатыми и знаменитыми для полетов в Нью-Йорк и обратно на частных самолетах.

Самолет остановился для дозаправки в Уичито, штат Канзас, прежде чем продолжить путь в Калифорнию, где в конечном итоге Cessna потерпел крушение в тихом районе Сан-Диего, недалеко от предполагаемого конечного пункта назначения — аэропорта Монтгомери-Гиббс.

Уильямс жил в Сан-Диего. Он ушел из The Devil Wears Prada, популярной христианской металкор-группы, в 2016 году и стал инженером-программистом.

Дэниел Уильямс играл в группе The Devil Wears Prada

Уильямс рассказал своим подписчикам, что он летит с музыкальным агентом и пилотом Дэйвом Шапиро.

В среду следователи подтвердили, что оба человека на борту самолета погибли. Восемь человек получили ранения, хотя следователи не сообщили, были ли они на земле, или в салоне самолета.

Самолет врезался в крупнейший жилой квартал армии США около 4 утра. Чиновники говорят, что все на борту роскошного самолета погибли при взрыве.

По меньшей мере 15 домов сгорели или пострадали от обломков, разбросанных на большой площади, а автомобили по обеим сторонам улицы загорелись.

Легкомоторный самолет разбился в Сан-Диего

Семья из пяти человек была госпитализирована с отравлением дымом, а еще один человек был госпитализирован с травмами, полученными при попытке спастись бегством через окно.

Еще двум пострадавшим была оказана помощь на месте с легкими травмами. Также полиция спасла трех щенков хаски из сгоревшего дома и еще девять животных, которых испачкало авиатопливо.

Официальные лица Сан-Диего не разглашают подробности о самолете, но подтвердили, что рейс прилетел со Среднего Запада.

Судя по фото и видео с места авиакатастрофы, самолет был уничтожен полностью: на улице были разбросаны куски корпуса, а авиатопливо залило дома.

Напомним, Фокус писал о самолете, который разбился в Сан-Диего. Он был построен в 1985 году и принадлежит компании на Аляске.

Эксперты постарались ответить, почему в 2025 году в США и по всему миру падает так много самолетов. Они считают, что это совпадение, но тревожная тенденция сохраняется.