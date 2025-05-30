71-річний Джекі Чан отримав травму на зйомках: який він має вигляд зараз (фото)

Китайсько-американський актор Джекі Чан зізнався, що отримав травму, виконуючи небезпечний трюк на зйомках чергового блокбастера минулого тижня, і показав синець на нозі.

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Про це він розповів у бесіді з журналістами People.

За словами знаменитості, який зараз просуває фільм "Карате-пацан: Легенди", він усе ще сам програє трюки. Він додав, що "всі" актори отримують травми на зйомках фільмів із купою бійок, і за 64 роки кар'єри Чан до цього звик.

"Тому, коли я знімаюся, я не відчуваю болю або образи. Але коли я йду додому, мені боляче. Звик", — зізнався зірка.

71-річний Джекі Чан прилетів до Нью-Йорка наприкінці травня Фото: Getty

Що стосується його повернення до Голлівуду для зйомок бойовика "Карате-пацан: Легенди", актор сказав, що це зовсім не повернення. Найімовірніше, Чан "завжди" був тут. Він просто відмовляється грати одну й ту саму роль знову і знову.

"Голлівуд просто... немає відповідного сценарію для мене, тому що я хочу зробити щось інше. Я не хочу завжди грати одного й того самого персонажа. Я хочу змінити свого персонажа. Я хочу, щоб глядачі знали, що я не зірка бойовиків — я актор, який вміє битися. Ось чому я шукаю якийсь особливий сценарій. Будь ласка, режисер, запропонуйте мені зробити щось інше — не завжди бійку, бійку, бійку, бійку, бійку", — пояснив Чан.

Джекі додав, що із задоволенням знявся б у якомусь романтичному фільмі.

Чан став справжньою кінолегендою завдяки своїй відданості виконанню трюків самостійно. Незважаючи на вік, він продовжує ризикувати здоров'ям, а то й життям на зйомках.

"Звичайно, я завжди роблю трюки сам. Це те, хто я є. Це не зміниться до того дня, коли я піду на пенсію, а це ніколи не зміниться! Коли ти робиш це 64 роки поспіль, більше немає ніякої фізичної підготовки. Усе в твоєму серці та душі. Це м'язова пам'ять" — додав він зі сміхом.

У фільмі "Карате-пацан: Легенди" Чан знову грає роль містера Хана з "Карате-пацана", наставника молодого Джейдена Сміта. Цього разу він грає разом з Ральфом Маччіо, який повертається у франшизу в ролі Деніела ЛаРуссо після своєї ролі у фільмі "Кобра Кай".

Трейлер фільму "Карате-пацан: Легенди"

У бойовику глядачі також побачать Бана Вана в ролі Лі Фонга, нового вундеркінда кунг-фу, який ледве вписується в суспільство після переїзду з Пекіна до Нью-Йорка.

Раніше Фокус писав, що:

Джекі Чану раптово пригадали його невігластво щодо сімейства Кардаш'ян. Як виявилося, він й гадки не має, хто входить до одного з найвідоміших кланів у світі.

Актора розкритикували за те, що він відрікся від своєї дочки-лесбіянки.

Ми також писали, яку нерухомість Джекі Чан купив у Ханчжоу.