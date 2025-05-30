71-летний Джеки Чан получил травму на съемках: как он выглядит сейчас (фото)

Китайско-американский актер Джеки Чан признался, что получил травму, выполняя опасный трюк на съемках очередного блокбастера на прошлой неделе, и показал синяк на ноге.

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Об это он рассказал в беседе с журналистами People.

По словам знаменитости, который сейчас продвигает фильм "Каратэ-пацан: Легенды", он все еще сам проигрывает трюки. Он добавил, что "все" актеры получают травмы на съемках фильмов с кучей драк, и за 64 года карьеры Чан к этому привык.

"Поэтому, когда я снимаюсь, я не чувствую боли или обиды. Но когда я иду домой, мне больно. Привык", — признался звезда.

71-летний Джеки Чан прилетел в Нью-Йорк в конце мая Фото: Getty

Что касается его возвращения в Голливуд для съемок боевика "Каратэ-пацан: Легенды", актер сказал, что это вовсе не возвращение. Скорее, Чан "всегда" был здесь. Он просто отказывается играть одну и ту же роль снова и снова.

"Голливуд просто… нет подходящего сценария для меня, потому что я хочу сделать что-то другое. Я не хочу всегда играть одного и того же персонажа. Я хочу изменить своего персонажа. Я хочу, чтобы зрители знали, что я не звезда боевиков — я актер, который умеет драться. Вот почему я ищу какой-то особенный сценарий. Пожалуйста, режиссер, предложите мне сделать что-то другое — не всегда драку, драку, драку, драку", — объяснил Чан.

Джеки добавил, что с удовольствием снялся бы в каком-нибудь романтическом фильме.

Чан стал настоящей кинолегендой благодаря своей преданности выполнению трюков самостоятельно. Несмотря на возраст, он продолжает рисковать здоровьем, а то и жизнью на съемках.

"Конечно, я всегда делаю трюки сам. Это то, кто я есть. Это не изменится до того дня, когда я уйду на пенсию, а это никогда не изменится! Когда ты делаешь это 64 года подряд, больше нет никакой физической подготовки. Все в твоем сердце и душе. Это мышечная память" — добавил он со смехом.

В фильме "Каратэ-пацан: Легенды" Чан снова играет роль мистера Хана из "Каратэ-пацана", наставника молодого Джейдена Смита. На этот раз он играет вместе с Ральфом Маччио, который возвращается во франшизу в роли Дэниела ЛаРуссо после своей роли в фильме "Кобра Кай".

Трейлер фильма "Каратэ-пацан: Легенды"

В боевике зрители также увидят Бана Вана в роли Ли Фонга, нового вундеркинда кунг-фу, который с трудом вписывается в общество после переезда из Пекина в Нью-Йорк.

Ранее Фокус писал, что:

Джеки Чану внезапно припомнили его невежество в отношении семейства Кардашьян. Как оказалось, он понятия не имеет, кто входит в один из самых известных кланов в мире.

Актера раскритиковали за то, что он отрекся от своей дочери-лесбиянки.

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