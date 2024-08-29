Заспокойте нерви: 8 продуктів, які допоможуть знизити рівень стресу

Продукти, багаті поживними речовинами, допомагають зняти стрес, відновити роботу кишківника та зменшити запалення в організмі. Додайте до свого раціону ці продукти, щоб допомогти своїй нервовій системі та поліпшити здоров'я.

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Зважаючи на обставини, що склалися, рівень стресу серед населення стрімко зростає Хронічний стрес і занепокоєння можуть негативно вплинути на ваш стан здоров'я — як фізичний, так і психічний — більше, ніж ви можете собі уявити. Харчування — один із основних чинників, який може вплинути на те, як ваш мозок і тіло справляються зі стресом. Продукти, які ви кладете на тарілку, дійсно можуть допомогти вам знизити рівень напруги та заспокоїтися. Ключовою частиною головоломки "їжа відповідає настрою" насправді є ваш кишковий мікроб, тож більшість корисних для кишківника продуктів також є продуктами, що борються зі стресом. Про це пише Real Simple.

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За словами доктора медицини Яна Сміта, здоров'я кишківника тісно пов'язане з мозком і нервовою системою, а отже, і зі здатністю організму справлятися зі стресом.

"Зв'язок між тривогою і кишківником глибокий", — каже він. "Дистрес або тривога можуть змусити імунну систему посилати сигнали для руйнування слизової оболонки кишківника. Пошкоджений кишківник може спровокувати хронічну реакцію на стрес, яка стимулює наш організм вийти з режиму "бий або біжи". Але хороша новина в тому, що є безліч продуктів, багатих на пробіотики, які допоможуть вам зробити кишківник здоровішим і, як наслідок, знизити рівень стресу.

Жирна риба

Фото: Freepik

Було доведено, що продукти, які містять велику кількість жирних кислот омега-3, покращують здоров'я мозку. Це лосось та інша жирна риба, горіхи, насіння і соєві продукти. Інші нежирні білки, такі як курка, теж корисні, тому що містять амінокислоти, здатні поліпшити настрій, каже доктор Сміт. Однак слід уникати м'яса з високим вмістом насичених жирів.

Фрукти та ягоди

За словами доктора Сміта, клітковина є потужним двигуном корисних бактерій у кишківнику і більшість людей отримують її занадто мало. Найкращий спосіб отримати більше клітковини — їсти продукти, вирощені на землі. Ягоди — неймовірно багате на клітковину джерело їжі, особливо малина, ожина та чорниці. Крім того, було доведено, що деякі ягоди, наприклад, чорниці, знижують рівень кортизолу — гормону стресу, який може негативно впливати на ваш настрій.

Апельсини

Якщо говорити про фрукти, які допомагають боротися зі стресом, то це апельсини. В одному апельсині міститься 82 міліграми вітаміну С, що майже повністю задовольняє вашу добову потребу. Вітамін С найвідоміший своїми імуностимулювальними властивостями, що допомагають знизити стрес.

"Почніть свій день з апельсина на сніданок або з'їжте один як смачний полуденок у парі з мигдалем або йогуртом", — рекомендує Бауер.

Нут

Фото: Freepik

Нут багатий на триптофан, незамінну амінокислоту, яка відіграє роль у зв'язку кишківника і мозку, оскільки організм використовує її для вироблення серотоніну, що стабілізує настрій. Дослідження показали, що виснаження триптофану може бути пов'язане з тривожністю. "Це лише одна амінокислота (і найменш поширена), яка конкурує за потрапляння в мозок", — пояснює Бауер. "І додавання вуглеводів допомагає просунути потужну амінокислоту. Нут містить триптофан і повільно засвоювані вуглеводи — виграшне поєднання для придушення стресу в одній зручній упаковці".

Цей універсальний бобовий продукт також містить фолієву кислоту — вітамін групи В, який допомагає регулювати настрій, стабілізувати рівень цукру в крові та покращувати настрій.

Яйця, горіхи та індичка

Усі ці інгредієнти також забезпечують потужний заряд триптофану, який, знову ж таки, необхідний для вироблення серотоніну, ключового елемента гарного настрою.

Ромашковий чай

Ромашка діє як м'який седативний засіб і може зняти м'язову напругу та зменшити занепокоєння або дратівливість. "Ромашка — одна з найпоширеніших і найвідоміших лікарських рослин у світі. Насправді, ми випиваємо понад мільйон чашок на день", — каже Бауер. Він не містить кофеїну, тому ви можете випити заспокійливу чашку чаю навіть перед сном. Для більш ароматного способу зняття стресу спробуйте змішати ромашку з корицею, яблучним сидром і лимоном.

Вівсяні пластівці

Фото: Pixabay

Вівсянка забезпечує організм солідною дозою триптофану, допомагаючи організму виробляти серотонін. "Усі види вівса чудові, але я особливо люблю вівсянку, тому що вона зазнає мінімальної обробки, що призводить до більш повільного підвищення рівня цукру в крові та допомагає стабілізувати настрій", — каже Бауер. Овес також містить магній, а люди, які відчувають дефіцит цього важливого мінералу, можуть бути більш схильні до депресії і тривожності. Магній має величезний вплив на рівень стресу і сон, допомагаючи регулювати певний нейротрансмітер, який заспокоює розум.

Темний шоколад

Шоколад містить поліфеноли — потужні антиоксиданти, які, як доведено, покращують роботу мозку і настрій.

"Але я дійсно маю на увазі чорний, а не молочний [шоколад]!" — наголошує доктор Сміт. Що темніший шоколад, то менше в ньому доданого цукру — інгредієнта, який, на жаль, негативно впливає на настрій і регуляцію стресу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця