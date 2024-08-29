Успокойте нервы: 8 продуктов, которые помогут снизить уровень стресс

Продукты, богатые питательными веществами, помогают снять стресс, восстановить работу кишечника и уменьшить воспаление в организме. Добавьте в свой рацион эти продукты, чтобы помочь своей нервной системе и улучшить здоровье.

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Ввиду сложившихся обстоятельств, уровень стресса среди населения стремительно растет Хронический стресс и беспокойство могут негативно повлиять на ваше состояние здоровья — как физическое, так и психическое — больше, чем вы можете себе представить. Питание — один из основных факторов, который может повлиять на то, как ваш мозг и тело справляются со стрессом. Продукты, которые вы кладете на тарелку, действительно могут помочь вам снизить уровень напряжения и успокоиться. Ключевой частью головоломки "еда соответствует настроению" на самом деле является ваш кишечный микробном, поэтому большинство полезных для кишечника продуктов также являются продуктами, борющимися со стрессом. Об этом пишет Real Simple.

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По словам доктора медицины Яна Смита, здоровье кишечника тесно связано с мозгом и нервной системой, а значит, и со способностью организма справляться со стрессом.

"Связь между тревогой и кишечником глубокая", — говорит он. "Дистресс или тревога могут заставить иммунную систему посылать сигналы для разрушения слизистой оболочки кишечника. Поврежденный кишечник может спровоцировать хроническую реакцию на стресс, которая стимулирует наш организм выйти из режима "бей или беги". Но хорошая новость в том, что существует много продуктов, богатых пробиотиками, которые помогут вам сделать кишечник здоровее и, как следствие, снизить уровень стресса.

Жирная рыба

Фото: Freepik

Было доказано, что продукты, которые содержат большое количество жирных кислот омега-3, улучшают здоровье мозга. Это лосось и другая жирная рыба, орехи, семена и соевые продукты. Другие нежирные белки, такие как курица, тоже полезны, так как содержат аминокислоты, способные улучшить настроение, говорит доктор Смит. Однако следует избегать мяса с высоким содержанием насыщенных жиров.

Фрукты и ягоды

По словам доктора Смита, клетчатка является мощным двигателем полезных бактерий в кишечнике, и большинство людей получают ее слишком мало. Лучший способ получить больше клетчатки — есть продукты, выращенные на земле. Ягоды – невероятно богатый клетчаткой источник пищи, особенно малина, ежевика и черника. Кроме того, было доказано, что некоторые ягоды, например, черника, снижают уровень кортизола — гормона стресса, который может негативно влиять на ваше настроение.

Апельсины

Если говорить о фруктах, помогающих бороться со стрессом, то это апельсины. В одном апельсине содержится 82 миллиграмма витамина С, что почти полностью удовлетворяет вашу суточную потребность. Витамин С, наиболее известный своими иммуностимулирующими свойствами, помогающими снизить стресс.

"Начните свой день с апельсина на завтрак или съешьте один в качестве вкусного полдника в паре с миндалем или йогуртом", — рекомендует Бауэр.

Нут

Фото: Freepik

Нут богат триптофаном, незаменимой аминокислотой, которая играет роль в связи кишечника и мозга, поскольку организм использует ее для выработки серотонина, стабилизирующего настроение. Исследования показали, что истощение триптофана может быть связано с тревожностью. "Это всего лишь одна аминокислота (и наименее распространенная), которая конкурирует за попадание в мозг", — объясняет Бауэр. "И добавление углеводов помогает продвинуть мощную аминокислоту. Нут содержит триптофан и медленно усваиваемые углеводы — выигрышное сочетание для подавления стресса в одной удобной упаковке".

Этот универсальный бобовый продукт также содержит фолиевую кислоту — витамин группы В, который помогает регулировать настроение, стабилизировать уровень сахара в крови и улучшать настроение.

Яйца, орехи и индейка

Все эти ингредиенты также обеспечивают мощный заряд триптофана, который, опять же, необходим для выработки серотонина, ключевого фактора хорошего настроения.

Ромашковый чай

Ромашка действует как мягкое седативное средство и может снять мышечное напряжение и уменьшить беспокойство или раздражительность. "Ромашка — одно из самых распространенных и известных лекарственных растений в мире. На самом деле, мы выпиваем более миллиона чашек в день", — говорит Бауэр. Он не содержит кофеина, поэтому вы можете выпить успокаивающую чашку чая даже перед сном. Для более ароматного способа снятия стресса попробуйте смешать ромашку с корицей, яблочным сидром и лимоном.

Овсяные хлопья

Фото: Pixabay

Овсянка обеспечивает организм солидной дозой триптофана, помогая организму вырабатывать серотонин. "Все виды овса великолепны, но я особенно люблю овсянку, потому что она подвергается минимальной обработке, что приводит к более медленному повышению уровня сахара в крови и помогает стабилизировать настроение", — говорит Бауэр. Овес также содержит магний, а люди, испытывающие дефицит этого важного минерала, могут быть более склонны к депрессии и тревожности. Магний оказывает огромное влияние на уровень стресса и сон, помогая регулировать определенный нейротрансмиттер, который успокаивает разум.

Темный шоколад

Шоколад содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, которые, как доказано, улучшают работу мозга и настроение.

"Но я действительно имею в виду черный, а не молочный [шоколад]!" — подчеркивает доктор Смит. Чем темнее шоколад, тем меньше в нем добавленного сахара — ингредиента, который, к сожалению, негативно влияет на настроение и регуляцию стресса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту