Без стресу та сліз: психологиня розповіла, як легко адаптувати дитину до школи

Процес адаптації до навчання після канікул доволі важкий, але, за правильного підходу, стресу не виникне, ані у дитини, ані у батьків. Ексклюзивно для Фокуса психологиня Поліна Савенко розповіла про те, як організувати режим дитини, аби повернення до школи відбулося без стресу.

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Після тривалих літніх канікул процес адаптації до школи відбувається важко і зі скрипом. Це стосується і першачків, і "бувалих" школярів. Проте правильні акценти, дотримання режиму та розуміння батьків творять дива і вже за кілька тижнів учні звикнуть до школи та не відчуватимуть такого фізичного та морального навантаження, як у перші дні. Спеціально для Фокуса, практична психологиня, арттерапевтка, засновниця академії психології "Psy-art" Поліна Савенко дала поради, які допоможуть батькам зробити початок навчального року комфортним та легким, для дитини.

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Адаптація першокласників

Фото: Freepik

Якщо говорити про першачків, то для них, звісно, адаптація буде найскладнішою, адже діти вперше знайомляться зі школою, з вчителем, з процесом навчання загалом. Проте, щоб адаптація першокласника до навчання була легкою та комфортною, починати потрібно було заздалегідь.

"За кілька тижнів до початку навчального року потрібно зробити розклад, який буде схожий на шкільний. Привчити дитину вставати в певний час і, звісно, лягати до 22:00 для повноцінного відпочинку", — каже психологиня.

Проте, якщо ви цього не зробили раніше, починати варто зараз. Потурбуйтеся про те, щоб дитина лягала спати не пізніше 22:00, так дитячий організм матиме змогу відновитися, а мозок перезавантажитися, щоб зранку знову сприймати інформацію та нові знання.

Не поспішайте віддавати першокласника на додаткові гуртки та заняття, а якщо дитина вже відвідує їх, візьміть невелику перерву, хоча б на кілька тижнів. Дайте дитині засвоїти основні моменти та правила навчання, увійти у режим, а потім, поступово, додавайте додаткові заняття. Не варто перенавантажувати дитину.

Фото: Freepik

"Протягом адаптаційного періоду потрібно спілкуватися з дитиною про те, що її чекає в школі, про стосунки з однокласними, вчителькою, про необхідність займатися на уроках", — радить Поліна Савенко.

Обов'язково спілкуйтеся з дитиною та все їй пояснюйте, так вона відчуватиме менше стресу та тривоги. "Батькам потрібно спілкуватися з дитиною про те, навіщо їй навчатися. Мотивувати дитину тільки оцінками чи лякати історіями "будеш погано вчитися — будеш прибирати" — найгірший варіант спілкування", — каже психологиня.

Найважливіша робота, яку ви маєте зробити, це прищепити дитині любов до навчання та зробити так, щоб у школу вона йшла із задоволенням.

"Навчання потрібно тобі, наприклад, щоб розширити світогляд, твоє навчання буде впливати на твоє майбутнє — в такому ключі", — наголошує Поліна Савенко.

Як адаптуються старші діти

Фото: Freepik

Зі старшими дітьми все трохи простіше. На початку року потрібно проявити до школярів трішечки терпіння та розуміння. Ви маєте розуміти, що знову поринути у складний процес навчання після літніх канікул, — непросто, тому не потрібно одразу вимагати від дитини виконання усіх правил.

Якщо влітку дитина лягала спати опівночі, а прокидалася в обід, їй буде важко, проте поступово вона адаптується. Нагадуйте, коли пора йти спати, обмежте використання гаджетів перед сном, краще нехай дитина почитає книжку.

Поліна Савенко дала головну пораду, яку варто запам’ятати всім батькам: "Показуйте дитині все своїм прикладом: режим дня, режим харчування, ваша жага до знань. Якщо вдома не цікавляться книгами чи розвитком, то дитина навряд чи буде хотіти вчитися. Все, що хочете отримати від дитини, робіть і самі".

Подбайте про повноцінне харчування своїх школярів, щоб вони мали сили навчатися та витримувати шкільний графік. Стежте за рідиною, яку вони вживають, адже недостатня гідратація може викликати головні болі та поганий настрій.

Загалом, ставтеся до дитини з розумінням, вислуховуйте її потреби та бажання та підтримуйте — це дозволить швидко адаптуватися до школи та впоратися із будь-якими викликами у навчанні!

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