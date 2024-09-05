Без стресса и слез: психолог рассказала, как легко адаптировать ребенка к школе

Процесс адаптации к обучению после каникул довольно тяжелый, но при правильном подходе, стресса не возникнет ни у ребенка, ни у родителей. Эксклюзивно для Фокуса психолог Полина Савенко рассказала о том, как организовать режим ребенка, чтобы возвращение в школу прошло без стресса.

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После длительных летних каникул процесс адаптации к школе происходит тяжело и со скрипом. Это касается и первоклашек, и "бывалых" школьников, которые уже знают весь этот процесс. Однако правильные акценты, соблюдение режима и понимание родителей творят чудеса, и уже через несколько недель ученики привыкнут к школе и не будут чувствовать такой физической и аморальной нагрузки, как в первые дни. Специально для Фокуса, практический психолог, арттерапевт, основательница академии психологии "Psy-art" Полина Савенко дала советы, которые помогут родителям сделать начало учебного года комфортным и легким для ребенка.

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Адаптация первоклассников

Фото: Freepik

Если говорить о первоклассниках, то для них, конечно, адаптация будет самой сложной, ведь дети впервые знакомятся со школой, с учителем, с процессом обучения в целом. Однако, чтобы адаптация первоклассника к обучению была легкой и комфортной, начинать нужно было заранее.

"За несколько недель до начала учебного года нужно сделать расписание, которое будет похоже на школьное. Приучить ребенка вставать в определенное время, и конечно ложиться до 22.00 для полноценного отдыха", — говорит психолог.

Однако, если вы этого не сделали раньше, важно задуматься об этом сейчас. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок ложился спать не позднее 22:00, так детский организм сможет восстановиться, а мозг перезагрузиться, чтобы утром снова воспринимать информацию и новые знания.

Не спешите отдавать первоклассника на дополнительные кружки и занятия, а если ребенок уже посещает их, возьмите небольшой перерыв, хотя бы на несколько недель. Дайте ребенку усвоить основные моменты и правила обучения, войти в режим, а затем, постепенно, вводите дополнительные занятия. Не стоит перегружать ребенка

Фото: Freepik

"В течение адаптационного периода нужно общаться с ребенком о том, что его ждет в школе, об отношениях с одноклассниками, учительницей, о необходимости заниматься на уроках", — советует Полина Савенко.

Обязательно общайтесь с ребенком и все им объясняйте, так он будет чувствовать меньше стресса и тревоги. "Родителям нужно общаться с ребенком о том, зачем ему учиться. Мотивировать ребенка только оценками или пугать историями "будешь плохо учиться — будешь убирать" — худший вариант общения", — говорит психолог.

Самая важная работа, которую вы должны сделать, это привить ребенку любовь к учебе и сделать так, чтобы в школу он шел с удовольствием.

"Обучение нужно тебе, например, чтобы расширить кругозор, твое обучение будет влиять на твое будущее — в таком ключе", — отмечает Полина Савенко. "Рационально спокойное разъяснение нанесли лучший вариант для ребенка".

Как адаптируются старшие дети

Фото: Freepik

Со старшими детьми все немного проще. В начале года нужно проявить к школьникам немного терпения и понимания. Вы должны понимать, что снова окунуться в сложный процесс обучения после летних каникул, — непросто, поэтому не нужно сразу требовать от ребенка выполнения всех правил.

Если летом ребенок ложился спать в полночь, а просыпался в обед, ему будет трудно, однако постепенно, он адаптируется. Напоминайте, когда пора идти спать, ограничьте использование гаджетов перед сном, лучше пусть ребенок почитает книгу.

Полина Савенко дала главный совет, который стоит запомнить всем родителям: "Показывайте ребенку все своим примером: режим дня, режим питания, ваша жажда знаний. Если дома не интересуются книгами или развитием, то ребенок вряд ли будет хотеть учиться. Все что хотите получить от ребенка — делайте и сами".

Позаботьтесь о полноценном питании своих школьников, чтобы они имели силы учиться и выдерживать школьный график. Следите за количеством жидкости, которую они употребляют, ведь недостаточная гидратация может вызвать головные боли и плохое настроение.

В целом, относитесь к ребенку с пониманием, выслушивайте его потребности и желания, и обязательно поддерживайте, — это позволит быстро адаптироваться к школе и справиться с любыми вызовами в учебе!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.