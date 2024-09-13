Найсмачніше восени. Дієтологи назвали 5 продуктів, які потрібно їсти у вересні

Сезонне харчування має незліченні переваги — ціна, смак і текстура, а також задоволення від свіжості продуктів. Це може гарантувати, що ви з'їсте більше цільних, необроблених продуктів. Дієтологи назвали осінні суперпродукти, якими можна побалувати себе у вересні.

Related video

Вважається, що найбільш корисними для людини є ті продукти, які ростуть у місці її проживання. Дієтологи та експерти з харчування люблять сезонні продукти, тому що вони містять безліч поживних речовин для нашого організму. І, звичайно ж, сезонні продукти найсвіжіші. Ось деякі з найкращих осінніх суперпродуктів, якими можна насититися протягом осіннього сезону, щоб поліпшити здоров'я і самопочуття. Про це пише Real Simple.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Гарбуз

Фото: Freepik

Гарбуз є одним із найкращих суперпродуктів осіннього сезону. "Багато хто забуває, що гарбуз насправді є кабачком і неймовірно багатий поживними речовинами", — каже дієтолог Крістен Лоренц. "Гарбуз сповнений антиоксидантів, що підтримують імунітет, таких як вітамін А і вітамін С. Однак у ньому найбільше вітаміну А: всього півсклянки гарбузового пюре містить 104% рекомендованої добової норми для дорослої людини. Це чудовий засіб для підтримки імунітету та боротьби з інфекціями".

Гарбузове насіння

"М'якоть гарбуза — не єдине, що підтримує ваше здоров'я, коли йдеться про популярний осінній гарбуз", — каже Лоренц. Всього одна унція насіння гарбуза дає 25% від добової рекомендованої дози цинку — важливого мінералу для загоєння і відновлення. Насіння гарбуза також є хорошим джерелом заліза Доросла людина може отримати майже 15% від добової норми з чверті чашки. Насіння гарбуза також є чудовим джерелом клітковини, а також жирних кислот омега-3 для підтримки здоров'я кишківника та серця".

Яблука

Фото: Freepik

Кожне яблуко містить близько 5 грамів клітковини, 20% від рекомендованої добової норми клітковини, плюс вітамін С і калій. "Яблука легко упаковувати і брати з собою", — каже Сью А. Джеймс. "Їжте їх з горіховим маслом або йогуртом для підвищення рівня білка".

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста, зібрана восени, є хрестоцвітним овочем з того ж сімейства, що й цвітна капуста та броколі. "Вони містять натуральну рослинну сполуку під назвою сульфорафан", — каже дієтологиня Дженніфер Гаус, — "Це фітохімічна речовина, що чинить нейропротекторну і протиракову дію на здоров'я. 0,7 г клітковини в брюссельській капусті може допомогти нам досягти щоденної норми клітковини: 25 грамів на день для жінок і 38 грамів на день для чоловіків. Крім поліпшення здоров'я кишківника, високе споживання клітковини також може знизити рівень холестерину в крові та захистити від розвитку раку товстої кишки і діабету 2 типу".

Гранат

Фото: Freepik

Гранат — це суперпродукт, який найкраще вживати в сезон.

"Гранат багатий антиоксидантами, пребіотичними волокнами, поліфенолами і вітаміном С. Це робить гранати ідеальною їжею для сезону застуди та грипу, оскільки вона підвищує імунітет і додає яскравого кольору будь-якій страві. Гранати також є суперпродуктом для здоров'я серця, оскільки вони, мабуть, захищають холестерин від окислення й утворення бляшок на артеріях", — каже дієтологиня Стефані Кребтрі.

Нагадаємо, 7 смачних овочевих соків, які допоможуть схуднути.

Раніше Фокус писав про те, які продукти допоможуть знизити рівень стресу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця