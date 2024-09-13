Вкуснее всего осенью. Диетологи назвали 5 продуктов, которые нужно есть в сентябре

Сезонное питание имеет бесчисленные преимущества — цена, вкус и текстура — и удовольствие от свежести продуктов. Это может гарантировать, что вы едите больше цельных, необработанных продуктов. Диетологи назвали осенние суперпродукты, которыми можно побаловать себя в сентябре.

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Считается, что наиболее полезны для человека те продукты, которые растут в месте его проживания. Диетологи и эксперты по питанию любят сезонные продукты, потому что они содержат множество питательных веществ для нашего организма. И, конечно же, сезонные продукты самые свежие. Вот некоторые из лучших осенних суперпродуктов, которыми можно насытиться в течение всего сезона, чтобы улучшить здоровье и самочувствие. Об этом пишет Real Simple.

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Тыква

Фото: Freepik

Тыква является одним из лучших суперпродуктов осеннего сезона. "Многие забывают, что тыква на самом деле является кабачком и невероятно богата питательными веществами", — говорит диетолог Кристен Лоренц. "Тыква полна антиоксидантов, поддерживающих иммунитет, таких как витамин А и витамин С. Однако в ней больше всего витамина А: всего полстакана тыквенного пюре содержит 104% рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Это отличное средство для поддержки иммунитета и борьбы с инфекциями".

Тыквенные семечки

"Мякоть тыквы — не единственное, что поддерживает ваше здоровье, когда речь идет о популярной осенней тыкве", — говорит Лоренц. Всего одна унция семян тыквы дает 25% от суточной рекомендуемой дозы цинка — важного минерала для заживления и восстановления. Семена тыквы также являются хорошим источником железа Взрослый человек может получить почти 15% от суточной нормы из четверти чашки. Семена тыквы также являются прекрасным источником клетчатки, а также жирных кислот омега-3 для поддержания здоровья кишечника и сердца".

Яблоки

Фото: Freepik

Каждое яблоко содержит около 5 граммов клетчатки, 20% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, плюс витамин С и калий. "Яблоки легко упаковывать и брать с собой", — говорит Сью А. Джеймс. "Ешьте их с ореховым маслом или йогуртом для повышения уровня белка".

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста, собранная осенью, является крестоцветным овощем из того же семейства, что и цветная капуста и брокколи. "Они содержат натуральное растительное соединение под названием сульфорафан", — говорит диетолог Дженнифер Хаус, "Это фитохимическое вещество, которое оказывает нейропротекторное и противораковое действие на здоровье. 0,7 г клетчатки в брюссельской капусте может помочь нам достичь ежедневной нормы клетчатки: 25 граммов в день для женщин и 38 граммов в день для мужчин. Помимо улучшения здоровья кишечника, высокое потребление клетчатки также может снизить уровень холестерина в крови и защитить от развития рака толстой кишки и диабета 2 типа".

Гранат

Фото: Freepik

Гранат — это суперпродукт, который лучше всего употреблять в сезон.

"Гранат богат антиоксидантами, пребиотическими волокнами, полифенолами и витамином С. Это делает гранаты идеальной пищей для сезона простуды и гриппа, так как она повышает иммунитет и добавляет яркий цвет любому блюду. Гранаты также являются суперпродуктом для здоровья сердца, поскольку они, по-видимому, защищают холестерин от окисления и образования бляшек на артериях", — говорит диетолог Стефани Крэбтри.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту