Викликають запалення: 8 продуктів, які можуть бути причиною болю в спині

Деякі продукти можуть викликати запалення, яке може призвести до болю в спині. Дізнайтеся, що це за продукти і максимально обмежити або виключити їх зі свого раціону.

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Біль у спині — одна з найпоширеніших недуг, від якої страждають мільйони людей у всьому світі. Серед головних причин — погана постава, травми і фактори способу життя, проте багато хто не усвідомлює, що харчування також відіграє значну роль у полегшенні або посиленні болю в спині. Деякі продукти можуть викликати запалення, погіршити м'язову напругу і посилити дискомфорт. Про продукти харчування, які можуть сприяти болю в спині, пише Only My Health.

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Солодощі

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Надмірне споживання цукру може призвести до запалення, яке посилює біль у спині. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що раціон із високим вмістом цукру значно збільшує маркери запалення в організмі. Оброблені солодощі, солодкі пластівці, випічка і газовані напої можуть посилити біль і запалення.

М'ясні напівфабрикати

Оброблене м'ясо, таке як сосиски, бекон і шинка, містить велику кількість насичених жирів і консервантів, які можуть викликати запалення. Дослідження, проведене Public Health Nutrition, підкреслює, що оброблене м'ясо пов'язане з посиленням запальних реакцій в організмі, які можуть посилити біль у спині. Вибирайте нежирне м'ясо, наприклад, курку або рибу, і збільште споживання рослинних білків, таких як квасоля і сочевиця, щоб зменшити запалення.

Смажена їжа

Смажена їжа, наприклад, картопля фрі, смажена курка та інші смажені у фритюрі продукти, готується з використанням нездорових олій, які можуть посилити запалення і біль. Ці олії містять трансжири, які, як було доведено, сприяють запаленню. Журнал Journal of Nutrition повідомив, що харчування з високим вмістом трансжирів корелюють із підвищеним сприйняттям болю і запаленням. Перейдіть на більш здорові методи приготування їжі, як-от запікання, гриль або приготування на пару. Використовуйте такі олії, як оливкова або олія авокадо, які багаті на протизапальні властивості.

Молочні продукти

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Хоча молочні продукти є джерелом кальцію, вони також можуть стати проблемою для людей із непереносимістю лактози або чутливістю, що призводить до посилення запалення. Дослідження, опубліковане в European Journal of Clinical Nutrition, засвідчило, що жирні молочні продукти можуть сприяти запальним реакціям, потенційно погіршуючи больові стани, включно з болем у спині.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю може спричинити зневоднення організму, що може призвести до м'язових спазмів і підвищеної чутливості до болю. Алкоголь також викликає запальну реакцію, яка може посилити біль у спині. У дослідженні, опублікованому в Journal of Pain, повідомляється, що вживання алкоголю пов'язане з підвищеним сприйняттям болю і посиленням запалення.

Рафіновані вуглеводи

Рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб, макарони та білий рис, можуть спричиняти стрибки рівня цукру в крові, що призводить до посилення запалення. У дослідженні, опублікованому в The Journal of Nutrition, підкреслюється, що харчування з високим вмістом рафінованих вуглеводів пов'язане з підвищенням рівня маркерів запалення. Замініть рафіновані вуглеводи цільнозерновими продуктами, такими як кіноа, коричневий рис і продукти з цільної пшениці, які містять більше поживних речовин і допомагають зменшити запалення.

Напої з кофеїном

Фото: Freepik

Тоді як чашка кави може допомогти вам прокинутися, надмірна кількість кофеїну може зневоднювати організм і призвести до м'язової напруги та спазмів, що провокує біль у спині. Сечогінний ефект кофеїну може позбавити організм рідини, необхідної для роботи м'язів. Уникайте зневоднення і вживайте напої з кофеїном разом з великою кількістю води. А краще зверніть увагу на трав'яні чаї, вони є гарною альтернативою, яка не викличе запалення.

Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сахарин і сукралоза, зазвичай містяться в дієтичних газованих напоях і снеках без цукру. Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, ці підсолоджувачі можуть викликати запалення, потенційно погіршуючи больові відчуття.

Уникаючи цих продуктів, що спричиняють запалення, і обираючи здоровіші альтернативи, ви можете зменшити дискомфорт і поліпшити своє здоров'я. Зосередьтеся на збалансованій дієті, багатій на протизапальні продукти, такі як свіжі фрукти, овочі, цільнозернові продукти і нежирні білки, щоб підтримати здоров'я хребта і полегшити біль у спині.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця