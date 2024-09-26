Стати жайворонком: 7 переваг раннього підйому для здоров'я

Хтось вважає за краще вставати за будильником, а хтось спить до обіду. На це впливають біоритми і звички людини, але якщо ви встаєте пізно, то втрачаєте безліч позитивних моментів, які могли б відчути під час раннього пробудження.

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Дивно, але занадто довгий сон зовсім не означає, що ви прокинетеся бадьорим і відпочилим, частіше навпаки. Звичка прокидатися рано, приблизно в один і той самий час не тільки допоможе зробити ваш день довшим і продуктивнішим, а й дасть енергію та свіжість. Про те, як раннє пробудження може позначитися на вашому здоров'ї та благополуччі, пише Health Shots.

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Здоровий сніданок

Переваги раннього підйому Фото: Freepik

Якщо ви рано встаєте, то, найімовірніше, розпочинаєте свій день із поживного сніданку. Замість звичного бутерброда з маслом, ситний сніданок дасть вам енергію і наситить до самого обіду.

Час для спорту

Раннє пробудження дає прекрасну можливість потренуватися в спокійній обстановці. Регулярні фізичні вправи не тільки поліпшать вашу фізичну форму, а й допоможуть очистити розум, зменшуючи занепокоєння і задаючи позитивний тон на весь день.

Підвищення рівня вітаміну D

Жайворонки можуть насолодитися ранковими променями сонця, яке є природним джерелом вітаміну D. Ця поживна речовина необхідна для здоров'я кісток, психічного здоров'я та імунітету.

Висока продуктивність

Переваги раннього підйому Фото: Pixabay

Коли ви прокидаєтеся рано, у вас є додатковий час для планування свого дня. Це може підвищити вашу продуктивність і концентрацію, що полегшить розстановку пріоритетів, завдань і дотримання графіка.

Поліпшення настрою

Жайворонки часто відчувають поліпшення психічного здоров'я і настрою. Спокійний початок дня без поспіху допоможе вам встановити розпорядок дня, який знизить стрес і збереже позитивний настрій.

Відсутність темних кіл під очима

Темні кола під очима часто з'являються через нестачу сну. Щоб з ними впоратися, прагніть до постійного режиму сну: лягайте спати в один і той самий час, прокидайтеся рано і переконайтеся, що ви спите належну кількість годин.

Кращий сон

Переваги раннього підйому Фото: Getty Images

Жайворонки, як правило, мають більш послідовний режим сну. Це допомагає синхронізувати внутрішній годинник вашого організму, що призводить до поліпшення якості сну і відновлення організму.

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Раніше Фокус писав про те, чому нестача сну може угробити ваше здоров'я.

Важливо! Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця