Стать жаворонком: 7 преимуществ раннего подъема для здоровья

Кто-то предпочитает вставать по будильнику, а кто-то спит до обеда. На это влияют биоритмы и привычки человека, но если вы встаете поздно, то теряете массу положительных моментов, которые могли бы ощутить при раннем пробуждении.

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Удивительно, но слишком долгий сон вовсе не означает, что вы проснетесь бодрым и отдохнувшим, чаще наоборот. Привычка просыпаться рано, примерно в одно и то же время не только поможет сделать ваш день дольше и продуктивнее, но и даст энергию и свежесть. О том, как раннее пробуждение может сказаться на вашем здоровье и благополучии, пишет Health Shots.

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Здоровый завтрак

Преимущества раннего подъема Фото: Freepik

Если вы рано встаете, то, скорее всего, начинаете свой день с питательного завтрака. Вместо привычного бутерброда с маслом, сытный завтрак даст вам энергию и насытит до самого обеда.

Время для спорта

Ранее пробуждение дает прекрасную возможность потренироваться в спокойной обстановке. Регулярные физические упражнения не только улучшат вашу физическую форму, но и помогут очистить разум, уменьшая беспокойство и задавая позитивный тон на весь день.

Повышение уровня витамина D

Жаворонки могут насладиться утренними лучами солнца, которое является естественным источником витамина D. Это питательное вещество необходимо для здоровья костей, психического здоровья и иммунитета.

Высокая производительность

Преимущества раннего подъема Фото: Pixabay

Когда вы просыпаетесь рано, у вас есть дополнительное время для планирования своего дня. Это может повысить вашу производительность и концентрацию, что облегчит расстановку приоритетов, задач и соблюдение графика.

Улучшение настроения

Жаворонки часто испытывают улучшение психического здоровья и настроения. Спокойное начало дня без спешки поможет вам установить распорядок дня, который снизит стресс и сохранит позитивный настрой.

Отсутствие темных кругов под глазами

Темные круги под глазами часто появляются из-за недостатка сна. Чтобы с ними справиться, стремитесь к постоянному режиму сна: ложитесь спать в одно и то же время, просыпайтесь рано и убедитесь, что вы спите положенное количество часов.

Лучший сон по ночам

Преимущества раннего подъема Фото: Getty Images

Жаворонки, как правило, имеют более последовательный режим сна. Это помогает синхронизировать внутренние часы вашего организма, что приводит к улучшению качества сна и восстановлению организма.

Напомним, 7 причин заменить утренний кофе зеленым чаем.

Ранее Фокус писал о том, почему недостаток сна может угробить ваше здоровье.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту