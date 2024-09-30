Як перестати хропіти: 5 простих порад, які допоможуть впоратися з проблемою

Хропіння виникає, коли під час сну повітря проходить через частково заблоковані дихальні шляхи. Причини можуть бути різні, але є прості способи, які можуть допомогти назавжди забути про цю проблему.

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Хропіння, яке людина видає під час сну, може порушити не тільки її сон, а й створити дискомфорт тим, хто намагається заснути поруч. Какофонічний звук може розбудити посеред ночі і перетворити навіть здорову людину на ту, яка страждає на безсоння. Хропіння виникає під час проходження повітря через частково заблоковані дихальні шляхи. За даними Sleep Foundation, тканини у верхній частині дихальних шляхів стикаються одна з одною і вібрують, змушуючи вас хропіти.

Чоловіки частіше хроплять, ніж жінки. Вузьке горло або ущелина піднебіння можуть збільшити ризик хропіння. З віком люди можуть почати більше хропіти, оскільки горло стає вужчим, а м'язовий тонус знижується. Серед поширених причин хропіння — обструктивне апное сну (СОАС) або закупорка дихальних шляхів і ожиріння. Якщо ви або ваш партнер занадто багато хропете останнім часом, скористайтеся кількома простими порадами. Про це пише Times of India.

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Спіть на боці

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Ваше положення під час сну може сильно вплинути на ймовірність хропіння. За даними Sleep Foundation, люди частіше хроплять, коли сплять на спині, а не на боці. Виявляється, хропіння може бути пов'язане саме з положенням голови, а не з положенням тіла і поворот голови вправо може змусити людей менше хропіти. Отже, розв'язанням цієї проблеми може стати сон на боці та використання подушок для зручнішого положення під час сну. Така поза може дозволити повітрю легко циркулювати, зменшуючи хропіння.

Позбавтеся закладеності носа

Закладеність носа є однією з причин, чому ви занадто багато хропете. Спробуйте приймати гарячий душ перед сном і промивати ніс сольовим розчином.

Скиньте зайву вагу

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Хоча втрата ваги відмінно впливає на загальне самопочуття, вона також може зменшити хропіння і поліпшити сон. Коли ви скинете кілограми, ви повною мірою відчуєте ефект схуднення і легкість по всьому тілу. Схуднення може видалити зайвий жир в шиї або тканини в горлі, що може зменшити хропіння.

Уникайте рясних прийомів їжі

Перш ніж побалувати себе рясним прийомом їжі, особливо гострої, двічі подумайте, оскільки це може призвести до хропіння і порушення сну ваших близьких. За даними Medical News Today, рясне вживання їжі, молочних продуктів або соєвого молока перед сном може посилити хропіння. Це може бути пов'язано з тим, що коли ви лягаєте на повний шлунок, шлункова кислота може надходити назад у стравохід, що спричиняє запалення в горлі та відчуття печіння.

Використовуйте перцеву м'яту

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Коли справа доходить до полегшення хропіння, на допомогу можуть прийти рослинні засоби. М'ята перцева, олія чайного дерева та евкаліпт можуть допомогти очистити носові проходи природним шляхом і запобігти гучному та неприємному хропінню.

Нагадаємо, скільки потрібно спати вночі, щоб схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що сон у вихідні допоможе поліпшити здоров'я серця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця