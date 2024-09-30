Как перестать храпеть: 5 простых советов, которые помогут справиться с проблемой

Храп возникает, когда воздух проходит через частично заблокированные дыхательные пути во время сна. Причины могут быть разные, но есть простые способы, которые могут помочь навсегда забыть об этой проблеме.

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Храп, который человек издает во время сна, может нарушить сон не только его сон, но и для тех, кто пытается заснуть рядом. Какофонический звук может разбудить человека посреди ночи и превратить даже здорового спящего человека в страдающего бессонницей. Храп возникает во время прохождения воздуха через частично заблокированные дыхательные пути. По данным Sleep Foundation, ткани в верхней части дыхательных путей соприкасаются друг с другом и вибрируют, заставляя вас храпеть.

Мужчины чаще храпят, чем женщины. Узкое горло или расщелина неба могут увеличить риск храпа. С возрастом люди могут начать больше храпеть, так как горло становится уже, а мышечный тонус снижается. Среди распространенных причин храпа — обструктивное апноэ сна (СОАС), или закупорка дыхательных путей, и ожирение. Если вы или ваш партнер слишком много храпите в последнее время, воспользуйтесь несколькими простыми советами. Об этом пишет Times of India.

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Спите на боку

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Ваше положение во время сна может сильно повлиять на вероятность храпа. По данным Sleep Foundation, люди чаще храпят, когда спят на спине, а не на боку. Оказывается, храп может быть связан именно с положением головы, а не с положением тела, и поворот головы вправо может заставить людей меньше храпеть. Таким образом, решением этой проблемы может стать выбор бокового положения и использование подушек для более удобного положения во время сна. Такая поза может позволить воздуху легко циркулировать, уменьшая храп.

Избавьтесь от заложенности носа

Заложенность носа является одной из причин, почему вы слишком много храпите. Попробуйте принимать горячий душ перед сном и промывать нос солевым раствором.

Сбросьте лишний вес

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Хотя потеря веса отлично влияет на общее самочувствие, она также может уменьшить храп и улучшить сон. Когда вы сбросите килограммы, вы в полной мере почувствуете эффект похудения и легкость по всему телу. Похудение может удалить лишнюю массу или ткани в горле, что может уменьшить храп.

Избегайте обильных приемов пищи

Прежде чем побаловать себя обильным и острым приемом пищи, дважды подумайте, так как это может привести к храпу и нарушению сна ваших близких. По данным Medical News Today, обильное употребление пищи перед сном или употребление молочные продуктов или соевого молока перед сном, может усугубить храп. Это может быть связано с тем, что когда вы ложитесь на полный желудок, желудочная кислота может поступать обратно в пищевод, что вызывает воспаление в горле и ощущение жжения.

Используйте перечную мяту

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Когда дело доходит до облегчения храпа, на помощь могут прийти растительные средства. Мята перечная, масло чайного дерева и эвкалипт могут помочь очистить носовые проходы естественным путем и предотвратить громкий и неприятный храп.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту