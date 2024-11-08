Часточка, кубик чи соломка. Учені виявили, що спосіб нарізки впливає на смак їжі

Кожна людина готує їжу по-своєму. Хтось ріже кубиком, хтось часточками, а хтось вважає за краще їсти цілим. І справа не тільки у візуальній складовій. Може здатися сумнівним, що спосіб нарізання продуктів робить їжу більш або менш смачною, але вчені зазначають, що в цьому дійсно є сенс.

Щоб зрозуміти, як це відбувається, насамперед важливо враховувати, що смак і аромат — це дві різні речі. Смак — це відчуття, в якому задіяні спеціалізовані рецептори (також відомі як смакові сосочки) на язиці. Смак, з іншого боку, може містити в собі цілий набір різних відчуттів — які саме, є предметом суперечок, але більшість сходяться на думці, що запах так само важливий, як і смак. Різниця в запаху залежить від того, нарізаний продукт чи ні. Це є одним із чинників, які можуть пояснити, чому деякі продукти можуть здаватися комусь більш або менш смачними. Про те, як спосіб нарізки впливає на смак їжі, пише IFLscience.

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"Якщо ви ріжете цибулю або часник, вони виділяють фермент, званий алліїназою, який виробляє типову гостроту й аромат цибулі або часнику, якого насправді немає, коли вони недоторкані", — пояснив доктор Чарльз Форні, науковий співробітник Agriculture and Agri-Food Canada. "Ферментативна реакція формує смак — тому що дрібніше він нарізаний, то більше смаку вивільниться".

Це може означати, що ваші смакові рецептори отримують дозу хімічних речовин, коли ви вперше кладете в рот трохи часнику або цибулі, а не вивільняються поступово, поки ви жуєте. Однак справа не тільки в хімії. Деякі експерти з їжі вважають, що текстура також відіграє роль у сприйнятті смаку.

"Якщо ви кладете до рота округліший овоч, ваш мозок, як правило, думатиме про щось більш соковите", — каже Брендан Волш, декан кулінарного мистецтва в Кулінарному інституті Америки. "Щось, нарізане кубиком, буде трохи смачнішим, з нерівними краями, і справлятиме враження чогось грубого або жорсткого. Ваш мозок подумає, що щось смачніше, якщо воно більш гладке".

Дослідники також припустили, що наші очікування щодо смаку або аромату їжі до її фактичного вживання можуть відігравати роль у наших смакових відчуттях — це означає, що форма їжі, залежно від того, як ви її нарізаєте, може впливати на те, як ви сприймаєте її смак.

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Це стало особливо очевидно 2013 року, коли виробник одного з брендів шоколаду змінив форму своїх батончиків з прямокутної на більш округлу. Багато хто стверджував, що батончик став солодшим на смак, незважаючи на те, що компанія заявила, що рецепт не змінився.

Згідно зі статтею професора психології Оксфордського університету Чарльза Спенса, все зводиться до того, як наш мозок пов'язує форми з певними смаками.

"Відомо, що люди асоціюють солодкість з округлістю, а незграбність — з гіркотою, і тому можна очікувати, що надання страві традиційної округлої форми змінить смак, що сприймається, сформувавши у споживача уявлення про солодкість", — пише Спенс.

Отже, якщо часточка кавуна, яку ви щойно з'їли, здається солодшою, ніж якби ви її нарізали кубиками, це може бути хімія, а може, ваш мозок просто налаштований думати таким чином.

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