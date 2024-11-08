Долька, кубик или соломка. Ученые обнаружили, что способ нарезки влияет на вкус еды

Каждый человек готовит пищу по-своему. Кто-то режет кубиком, кто-то дольками, а кто-то предпочитает есть целым. И дело не только в визуальной составляющей. Может показаться сомнительным, что способ нарезки продуктов сделает еду более или менее вкусной, но ученые отмечают, что в этом действительно есть смысл.

Чтобы понять, как это происходит, в первую очередь важно учитывать, что вкус и аромат — это две разные вещи. Вкус — это чувство, в котором задействованы специализированные рецепторы (также известные как вкусовые сосочки) на языке. Вкус, с другой стороны, может включать в себя целый набор различных ощущений — какие именно, является предметом споров, но большинство сходятся во мнении, что запах так же важен, как и вкус. Разница в запахе зависит от того, нарезан ли продукт или нет. Это является одним из факторов, которые могут объяснить, почему некоторые продукты могут казаться кому-то более или менее вкусными. О том, как способ нарезки влияет на вкус пищи, пишет IFLscience.

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"Если вы режете лук или чеснок, он выделяет фермент, называемый аллииназой, который производит типичную остроту и аромат лука или чеснока, которого на самом деле нет, когда они нетронуты", — объяснил доктор Чарльз Форни, научный сотрудник Agriculture and Agri-Food Canada. "Ферментативная реакция формирует вкус — поэтому чем мельче он нарезан, тем больше вкуса высвободится".

Это может означать, что ваши вкусовые рецепторы получают дозу химических веществ, когда вы впервые кладете в рот немного чеснока или лука, а не высвобождаются постепенно, пока вы жуете. Однако дело не только в химии. Некоторые эксперты по еде считают, что текстура также играет роль в восприятии вкуса.

"Если вы кладете в рот более округлый овощ, ваш мозг, как правило, будет думать о чем-то более сочном", — говорит Брендан Уолш, декан кулинарного искусства в Кулинарном институте Америки. "Что-то, нарезанное кубиком, будет немного более вкусным, с неровными краями, и будет производить впечатление чего-то грубого или жесткого. Ваш мозг подумает, что что-то вкуснее, если оно более гладкое".

Исследователи также предположили, что наши ожидания относительно вкуса или аромата пищи до ее фактического употребления могут играть роль в наших вкусовых ощущениях — это означает, что форма пищи, в зависимости от того, как вы ее нарезаете, может влиять на то, как вы воспринимаете ее вкус.

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Это стало особенно очевидно в 2013 году, когда производитель одного из брендов шоколада изменил форму своих батончиков с прямоугольной на более округлую. Многие утверждали, что батончик стал слаще на вкус, несмотря на то, что компания заявила, что рецепт не изменился.

Согласно статье профессора психологии Оксфордского университета Чарльза Спенса, все сводится к тому, как наш мозг связывает формы с определенными вкусами.

"Известно, что люди ассоциируют сладость с округлостью, а угловатость — с горечью, и поэтому можно ожидать, что придание блюду традиционной округлой формы изменит воспринимаемый вкус, сформировав у потребителя представление о сладости", — пишет Спенс.

Итак, если долька арбуза, которую вы только что съели, кажется слаще, чем если бы вы ее нарезали кубиками, это может быть химия, а может быть, ваш мозг просто настроен думать таким образом.

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