Успокаивающая еда: 6 продуктов, которые успокоят тревогу и уменьшат стресс

Во время стресса, вы можете немедленно обратиться к успокаивающим методам, таким как глубокое дыхание, медитация, йога и даже успокаивающая ванна с пеной. Но знаете ли вы, что некоторые продукты также могут уменьшить беспокойство и снять напряжение.

Если вы ищете новые способы эффективного управления стрессом, то суперпродукты для борьбы с тревогой — отличный вариант. Но что делает еду "суперпродуктом для снятия тревоги"? Суперфуд от тревоги — это здоровая, богатая питательными веществами пища, которая обладает свойствами, снижающими стресс. Психиатр-диетолог Ума Найду разобрала лучшие суперпродукты для борьбы с тревогой, которые можно есть во время стресса. Об этом пишет Eat This, Not That.

В организме существует множество путей, которые играют роль в управлении стрессом и тревогой, и определенные питательные вещества могут влиять на эти механизмы. Например, здоровье кишечника тесно связано с психическим здоровьем и здоровьем мозга через ось кишечник-мозг, поэтому если микробиом кишечника будет полон полезных для вас бактерий, это поможет снизить тревожность. Чтобы поддержать здоровье микробиома и, таким образом, справиться с тревожностью, употребляйте продукты с высоким содержанием пребиотической клетчатки и пробиотиков.

Зеленый или черный чай

Одним из любимых чаев доктора Найду для улучшения здоровья мозга и управления тревогой является зеленый чай. "Он невероятно богат полифенолами и катехином под названием эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). EGCG обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые могут снизить риск нейродегенеративных заболеваний с возрастом", — говорит она. "Зеленый чай также богат аминокислотой L-теанином, которая, как было показано, снижает уровень стресса и беспокойства".

Несладкий кефир

Ферментированные продукты, такие как несладкий кефир, приготовленный из цельного молока, могут способствовать росту полезных кишечных бактерий. Это помогает уменьшить воспаление и способствовать выработке важнейших химических веществ, таких как ферменты, нейротрансмиттеры и другие молекулы, которые необходимы мозгу для оптимального функционирования.

Ягоды

Ягоды богаты клетчаткой и природными антиоксидантами, такими как витамины С и Е. Они также содержат микроэлементы, такие как кальций, фолиевая кислота, селен, лютеин, а также альфа- и бета-каротин, говорит доктор Найду. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что диетические вмешательства, такие как употребление черники, могут быть невероятно эффективными для повышения настроения и предотвращения депрессии.

Авокадо

Авокадо является отличным источником магния. По данным Кливлендской клиники, один целый авокадо содержит 58 мг магния.

"Магний — это минерал в организме, который регулирует… биохимические реакции в организме, включая синтез белка, работу мышц и нервов", — объясняет доктор Найду. "Этот минерал помогает регулировать многие ключевые нейротрансмиттеры, участвующие в регуляции настроения". Исследования показывают, что дефицит магния также связан с беспокойством, усталостью и раздражительностью. "Также доказано, что добавление большего количества магния в рацион улучшает качество сна, гидратацию, рост и восстановление мышц, а сон, питание и физическая активность тесно связаны с нашим психическим здоровьем, особенно с симптомами тревоги и депрессии".

Яичные желтки

Яичные желтки богаты витамином D. Один большой яичный желток содержит 37 МЕ витамина D. "Исследование дает четкую поддержку роли витамина D в облегчении симптомов депрессии и тревоги", — говорит доктор Найду. "Витамин D — это жирорастворимый витамин, известный своей ролью в усвоении кальция, росте костей, минерализации и ремоделировании. В мозге витамин D действует как нейростероид и играет роль в защите от депрессии и тревожных расстройств, и существует хорошо установленная связь между дефицитом витамина D и симптомами депрессии, а также ухудшением тревожности, поскольку дефицит или избыток витамина D играет решающую роль в регулировании реакций на стресс".

Листовая зелень

"Листовая зелень является отличным источником клетчатки и каротиноидов и богата фолиевой кислотой или витамином B9", — отмечает доктор Найду. "Они также содержат витамины С, К и кальций. Фолиевая кислота — это питательное вещество, которое поддерживает функцию нейротрансмиттеров, химических посредников в нашем мозге, управляющих настроением и когнитивными способностями, включая управление тревогой и стрессом". Подумайте о добавлении листовой зелени, такой как шпинат и капуста, в свой рацион.

